Ajudes per als projectes culturals dels mitjans

El ministeri de Cultura destinarà aquest any 180.000 euros a les subvencions culturals, una xifra que suposa un increment de 30.000 euros respecte de l’any passat. Entre les principals novetats d'aquesta convocatòria hi ha que es donaran ajudes per a projectes de difusió cultural que tirin endavant mitjans de comunicació privats, tal com ha explicat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, que ha afegit que la voluntat és fomentar la creació d’iniciatives promocionades pels mitjans de comunicació i que vagin destinades a difondre la cultura en general o bé l’andorrana en particular. Riva ha afegit que aquesta ajuda respon a la demanda del sector.

La convocatòria inclou, com en edicions anteriors, la concessió de subvencions per a projectes en l'àmbit de les arts escèniques i la música, de les arts plàstiques i visuals, per a la divulgació cultural i activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional, per projectes editorials (on aquest any tindran més puntuació les traduccions), per a activitats literàries i ajuts a la creació i per a la promoció exterior dels artistes andorrans. Pel que fa a aquesta última línia d’ajudes, la titular de Cultura i Esports ha explicat que de moment la concurrència quedarà posposada fins al maig, a causa de les restriccions actuals de mobilitat fruit de la situació provocada per la Covid-19. La ministra també ha recordat que les propostes es podran presentar fins al 26 de febrer i ha subratllat que aquest any la convocatòria s’inicia abans que l’any passat, quan es va veure afectada per la pandèmia.

D’altra banda, es reprèn la concessió d’un ajut a la cinematografia, una convocatòria que l’any passat no es va fer i que preveu la dotació de 80.000 euros per al projecte escollit. A preguntes dels mitjans de comunicació sobre el fet que la partida sigui aquest any menor que en la convocatòria anterior, Riva ha recordat que es tracta d’una dotació que es concep com “una part” del finançament que ha de tenir el projecte i ha defensat que es tracta d’una partida important. La novetat en aquestes ajudes és que la producció podrà tenir com a canal de difusió les plataformes digitals (arran de l’auge que estan tenint) o la televisió. Cal recordar que l’ajuda és per a la producció d’un llargmetratge cinematogràfic de ficció, documental o d’animació. Les peticions es podran tramitar fins al 19 de març.