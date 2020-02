La delegació de l'Alt Vallespir visita Andorra per conèixer el Ball de l'Ossa

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, i tècnics dels comuns d'Ordino i d'Encamp, han rebut la delegació de l'Alt Vallespir del departament dels Pirineus Orientals que s'ha desplaçat aquest dilluns i dimarts fins a Andorra per les dates de Carnaval. Aquesta és la segona reunió entre ambdues parts per valorar la possibilitat que el Ball de l'Ossa d'Encamp i d'Ordino es puguin adherir a la candidatura multinacional de patrimoni cultural immaterial de la Unesco de les Festes de l'Os del Pirineu que impulsa el Vallespir.

Un cop feta la trobada, el ministeri ha d'analitzar tota la informació recopilada aquests dies i així poder valorar l'adhesió a la proposta de la candidatura que es liderarà des de França. La visita de la delegació ha comptat amb tècnics de França i amb diversos representants dels tres pobles de l'Alt Vallespir: Arles-sur-Tech, Prats de Molló i Sant Llorenç de Cerdans on també celebren les Festes de l'Os, les quals estan inscrites a l'Inventari del patrimoni immaterial de l'Estat francès. Aquesta delegació nord-catalana ha pogut copsar en primera persona el Ball de l'Ossa representat pels joves encampadans aquest passat dilluns així com la representació carnavalesca dels contrabandistes a Ordino.

El reconeixement nacional va ser el primer pas per treballar en l'avantprojecte de candidatura per a la inscripció de les festes a la llista representativa de la Unesco. El comitè estatal francès va acceptar la proposta feta pels municipis del Vallespir i ha impulsat un pla d'acció i de comunicació per posar en valor la festa i demanar el reconeixement internacional.