Andorra la Vella arrenca la festa amb el tradicional pregó i penjada del Carnestoltes

El que havia estat l'antiga seu d' Andorra Telecom s'ha convertit en l'escenari, aquest divendres, del ja popular pregó i posterior penjada del Carnestoltes d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Enguany, l'esdeveniment ha comptat amb la presència aproximada d'un centenar de persones, entre les qual s'hi trobava la consellera de Social del comú d'Andorra la Vella, Meritxell Pujol.

Durant el transcurs del pregó, els actors de la companyia de teatre Making Off han recordat esdeveniments que han tingut certa transcendència en el darrer any, com és el cas de l'esllavissada de la Portalada, la por al coronavirus o la sobtada fuga del pres que es va escapar de la Comella. A banda, també, i sempre amb un to irònic, han criticat algunes accions del Govern i dels diferents comuns.

651x366 Un infant fent-se una fotografia amb el Carnestoltes. / M. R. F. Un infant fent-se una fotografia amb el Carnestoltes. / M. R. F.

Tal com ha explicat Pujol, "ha estat un acte molt divertit", afegint que "ja està bé que de tant en tant, se'ns critiqui pel que fem des de les institucions". Un cop acabat el pregó, els serveis de manteniment del comú han penjat el Carnestoltes, que enguany ha estat elaborat pels alumnes del casal d'infants del Llamp.