L'artista Antonio de Felipe participarà en la segona subhasta d'Unicef i el Museu Thyssen

Encara no està el dia decidit però si qui serà la ' prima donna', la personalitat més destacada. Després de l'èxit de la primera subhasta organitzada entre Unicef Andorra i el Museu Carmen Thyssen Andorra per celebrar els 25 anys de la presència de l'ONG al Principat, ambdues entitats volen repetir. I per repetir-ho, comptaran amb l'artista valencià establert a Madrid, Antonio De Felipe, que posarà a subhasta tres obres que crearà partint de les reproduccions de la cantant Marilyn Monroe que actualment estan exposades a l'entrada del museu.

Per a crear-les arribarà a Andorra uns dies abans a l'exposició, moment en què traslladarà el seu estudi al carrer perquè les persones encuriosides puguin veure una part del seu procés de creació en unes obres que "han tingut molt èxit", ha explicat el director artístic de la institució, Guillermo Cervera, ja que "molts d'ells s'hi fan fotografies". De Felipe, que també és un dels artistes que conformen l'exposició permanent d''Influencers en l'art', "és conscient que posa la seva imatge al servei de l'acte", ha afegit Cervera. La resta de les peces a subhastar seran obres d'artistes amateurs pertanyents a diferents escoles d'art del país.

8.300 euros de recaptació

La col·laboració entre Unicef i el Thyssen va començar tot just fa un any, amb diferents actes i tallers, però també amb la col·locació d'una guardiola a l'entrada per a donatius i la possibilitat de contribuir amb l'ONG arrodonint el preu de l'entrada, que ha donat uns fruits. Al llarg de l'any s'han recaptat 8.341,87 euros que es destinaran a dos projectes diferents.

El primer d'ells està relacionat amb la guerra de Síria, que a mitjans del mes de març es compliran nou anys des de l'inici del conflicte, i a la millora de les necessitats bàsiques de les persones refugiades. Així, es millorarà l'accés a l'aigua potable, a l'educació dels infants, se'ls proporcionarà roba per suportar les baixes temperatures que es donen en aquesta època de l'any o el pal·liaran els casos de desnutrició. El segon d'ells és un projecte on Unicef Andorra ja fa temps que treballa i que busca donar un accés més inclusiu als infants amb discapacitat al Bhutan, un dels països amb les taxes de discapacitat més altes.

"Volem tenir diferents socis perquè cadascun obre unes portes diferents", explica Alberch, que considera que la col·laboració amb el Thyssen d'Andorra és clau donat que "el món de la cultura ens permet arribar a un altre tipus de públic". A més, creuen que la col·laboració entre les dues entitats i la interacció que el museu busca en els infants fa que "els nens i nenes puguin participar en la vida participativa i cultural del país".

A part de la subhasta d'obres pel 25è aniversari de la fundació del comitè andorrà d'Unicef, on també va actuar el violinista i ambaixador d'Unicef, Gerard Claret, la col·laboració entre l'ONG i el Thyssen s'ha estès al llarg de l'any. Com la jornada #PayWhatYouWish, on, amb un sistema de taquilla inversa, el 100% dels beneficis de la venda d' entrades es van destinar a Unicef. També tallers destinats a conscienciar als infants sobre els nous reptes del futur, com l'ecologia o les noves ciutats perquè " normalitzem la situació de cara als pròxims anys", ha dit el director artístic del museu.