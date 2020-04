Art solidari amb el fons del Govern

L'art mostra la seva cara més solidària. Diferents artistes reunits per Moanin Gallery s'han unit a la plataforma SolidaritArt, amb l'objectiu de donar suport a la lluita contra el coronavirus. La iniciativa reuneix ja una vintena d'obres d'art que es vendran amb caràcter benèfic. Els diners aniran al fons solidari del Govern #josumoperandorra per a la compra de material sanitari i suport als col·lectius més vulnerables.



A través del web www.solidaritart.com, la galeria ha establert un catàleg d’obres amb peces donades pels artistes, entre els quals hi ha Javier Balmaseda, Nerea Aixàs, Olympia Altimir, Samantha Bosque o Emma Regada, Philippe Shangti o fins i tot Saype. Amb temàtica lliure, la majoria han contribuït amb treballs que ja tenien, arran de la falta de material per poder fer noves creacions, mentre que una part ha ofert peces fetes durant l’ aïllament. La compra de les obres d’art es farà al moment, però l’enviament es durà a terme quan les restriccions de mobilitat deixin d’estar en vigor.



A través d’un manifest, el col·lectiu SolidaritArt dona ple suport a les mesures preses per l’executiu amb l’objectiu de pal·liar les conseqüències de la crisi sanitària. A més, destaquen l’esforç que estan fent els professionals sanitaris del país per guarir i tenir cura de les persones infectades per la Covid-19. Un esforç, diuen, que també és palès en la societat.



Malgrat la crisi sanitària ha estat l’impuls per crear la plataforma, el col·lectiu té una visió de futur i, per això, té la voluntat de treballar amb altres causes amb les quals també poder contribuir de manera altruista. De la mateixa manera, també deixen la porta oberta a altres artistes a unir-se a la iniciativa.