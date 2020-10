Arxivant el confinament

Des del mes de març i fins a l’actualitat, i tenint en compte el període de confinament, s’han pogut veure multiplicitat de creacions artístiques, innovadores i solidàries de mans dels artistes i de la població en general del país. Des de casa, s’ha pogut redescobrir la capacitat creativa de la ciutadania que ha fet que el temps de confinament fos més amable. És per aquest motiu que l’ Arxiu Nacional, i arran de la celebració del Dia mundial del patrimoni audiovisual, ha volgut 'arxivar' el moment present amb la campanya ‘ Arxivem el confinament’. Des de l'arxiu creuen que els testimonis escrits o parlats sobre com s’ha viscut la situació de confinament poden ser molt interessants per estudiar i donar a conèixer en el futur com es van viure tots aquests esdeveniments a Andorra.

Per això, fa una crida a seguir enviant les creacions que hagi fet la ciutadania en general per tal de recopilar-les totes a través del correu arxiu_nacional_andorra@govern.ad. De moment, diverses associacions, persones i entitats ja han fet i dipositat aproximadament unes 50 creacions audiovisuals produïdes durant aquest temps. En destaquen 'Canillo es queda a casa'. Una iniciativa de l’escola andorrana de Canillo per acompanyar els alumnes durant el confinament. Onze programes en total, conduïts per Santi Casas, Felip Gallardo i Antònia Darnés, que van comptar amb la participació dels mestres, els alumnes de l’escola, i també de representats polítics i de la societat civil.

La websèrie 'Apanyats', creada per Hector Mas, Adrià Espí, Joan Losada, Lluís Ferrer i Martí Pavía, que va dedicar un capítol especial al confinament, titulat 'Confinyats'. La celebració de les caramelles i la festivitat de Canòlich, que es van viure en línia. La Coral Rocafort amb els Petits Cantaires Lauredians, l’Orfeó Andorrà, la Coral Sant Antoni de la Massana i la Coral Casamanya d’Ordino van cantar la sardana del mestre Roure ‘Bonica Andorra’. També, i per celebrar Canòlich, la coral de Sant Julià de Lòria amb la Coral de la Llar de Lòria i dels Petits Cantaires Lauredians van interpretar els ‘Goigs a la Mare de Déu de Canòlich’ en una recreació de l’aplec. Cadascú des de casa seva es va gravar i Óscar Sánchez en va fer els arranjaments, la producció i el muntatge. O 'Música per al confinament' una proposta de la Fundació ONCA a través de la que cada setmana es van publicar propostes per a tots els públics, i es van crear vint accions artístiques, 25 de didàctiques, tallers de construcció d’instruments, tallers familiars, un especial Sant Jordi, els projectes 'Jonca en dansa' i 'Tots som ONCA' i la cançó ‘On-Cançó’, entre d’altres.