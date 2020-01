Atrevir-se a parlar en català

‘Aquí en català, atreveix-t’hi’ és l’eslògan de la nova campanya del Servei de Política Lingüística presentada aquest dimarts amb l’objectiu d’incentivar la llengua oficial en l’atenció al públic. Amb missatges clars, el ministeri de Cultura, del qual depèn el servei, vol adreçar-se a les persones que treballen de cara al públic, però també a les empreses, amb l’objectiu de fomentar formacions específiques per a cada sector. La campanya posa a disposició de la població informació sobre les diferents opcions disponibles a l’hora de millorar l’ús de la llengua, ja siguin cursos presencials o activitats com el Voluntariat per la llengua.

Buscant la sensibilització de la població, els missatges es difondran duran els mesos de febrer i març a través de díptics, cartells als carrers més cèntrics d'Andorra la Vella i Escaldes Engordany, autobusos retolats o anuncis al cinema. Aquests últims s'emetran durant quatre setmanes coincidint amb les vacances escolars de Carnaval i les estrenes de pel·lícules guanyadores a diferents certàmens de cinema. El material distribuït informarà de la legislació vigent, els drets lingüístics, dels recursos per a l'aprenentatge i de la necessitat d'evitar conductes com la de canviar de llengua si l'interlocutor respon en castellà. La campanya compta amb un pressupost que ronda els 23.000 euros.

651x366 Imatge del díptic de la campanya de promoció de l'ús del català en l'atenció al públic. / T. N. (ANA) Imatge del díptic de la campanya de promoció de l'ús del català en l'atenció al públic. / T. N. (ANA)

Una de les dades exposades dins la campanya és el fet que el 75% dels catalanoparlants canvien de llengua quan el seu interlocutor els hi respon en castellà, encara que els entengui en català. "La composició demogràfica és un sector que ens va en contra", ha explicat la cap d'àrea del Servei de Política Lingüística, Marta Pujol, que també ha reconegut que "no podem perseguir-ho d'una manera més dràstica", tot i que destaca que la voluntat del servei és que "la nostra unitat d'inspecció sigui complementària d'aquestes promocions de l'ús del català".

Precisament és la unitat d'inspecció la que intervé en casos en què una persona alerta que un comerç no està fent un ús correcte de la llengua. Segons ha explicat Pujol, a les persones que el regenten se'ls hi dona un temps per canviar la tendència, petició que sempre accepten de manera satisfactòria. Per aquest motiu, no hi ha sancions per un mal ús de la llengua. "Tenim una llengua que només parlem de manera oficial a Andorra", ha explicat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva. Un fet que, sumat a què el Principat és un país d' acollida, "fa que pensem que s'està complint la llei", tot i que "s'ha d'estar molt atent de la feina que s'està duent a terme perquè hi hagi un major compliment".