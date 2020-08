Bach acomiada el cicle ON-Carrer

Després de 24 actuacions per tot el territori andorrà, el cicle ON-Carrer, impulsat per la Fundació ONCA, diu adéu. Ordino ha estat la parròquia escollida per acomiadar el projecte i posar el punt final a tota una sèrie de concerts de petit format. Josep Bracero, viola en mà, ha actuat aquest vespre als jardins del museu Casa d'Areny Plandolit davant d'un nombrós públic. L'artista ha ofert música de Bach, però també ha introduït al llarg de l'actuació "peces personals improvisades" que s'han barrejat perfectament amb la música del compositor barroc. Per a Bracero, impulsar iniciatives com el cicle ON-Carrer "sempre és positiu", ja que "es dona la possibilitat a músics del país de poder fer concerts a l'aire lliure" i en indrets emblemàtics del Principat.

Des del seu punt de vista es tracta d'un projecte que ha de continuar els anys vinents. "Ens hem de reinventar perquè amb els moments que venen hem d'intentar que la cultura vagi endavant i que no s'aturi", ha explicat. També ha assenyalat que la resposta del públic ha estat molt bona i apropar la població a aquesta mena d'actuacions contribueix "a donar visibilitat a la cultura".

La cap de producció de la Fundació ONCA, Teresa Areny, ha confessat que aquesta "ha estat una gran oportunitat per fer possible que els artistes del país tinguessin una plataforma per poder actuar aquest estiu", que s'ha vist completament modificat a conseqüència de la pandèmia. La Fundació ha treballat per demostrat que "la cultura és segura" i que es poden continuar impulsant iniciatives atractives pel públic de petit format. Davant l'èxit que ha suposat el cicle, Areny no descarta posar en marxa una segona edició l'any vinent, tot i que ha assegurat que, si finalment és així, s'introduiran millores i canvis. Sempre buscant reinventar-se per no deixar de créixer.