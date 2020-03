La Biblioteca Digital de la Unesco ofereix a tothom els seus arxius andorrans

Milions de persones d’arreu del món hauran de quedar-se confinades a casa durant els pròxims dies. Les hores mortes, aïllats entre quatre parets, es podran omplir amb lectura, manualitats, cuina i pel·lícules; però també amb visites virtuals a museus i arxius nacionals. Aprofitant la crisi de la Covid-19, la Unesco ha recordat, a través de les xarxes socials, que la seva Biblioteca Digital Mundial està oberta al públic i és gratuïta.

L’arxiu conté una important quantitat de documents andorrans que despertaran la curiositat dels visitants. L’ARA Andorra ha estat analitzant els articles del Principat i destaca la investigació que el govern francès va encarregar al científic Jean Auguste Brutails sobre els costums dels andorrans del 1.900 o el Pla de Reforma de 1866, que va permetre l’increment de drets de les cases pairals envers l'oligarquia d'uns pocs adinerats que fins aleshores havia regit el Principat.



Però no només hi ha lletra; la biblioteca virtual de la Unesco també disposa d’infinitat de fotografies d’època, com el retrat d’un home amb vestimenta tradicional feta amb un dels primers daguerreotips del 1840 o una imatge de principis del segle XX, on un grup d’ esquiladors de Casa Cremat d’Anyós somriuen sorpresos davant la càmera.

A més de poder-se descarregar cada document, es disposa d’una primera explicació ràpida per conèixer el contingut de l’arxiu. La Biblioteca Digital Mundial disposa de gairebé 20.000 articles sobre 193 països diferents, d’un període comprès entre el 8.000 aC i l’any 2000.

Aprofita i descobreix els tresors culturals del món; a tot se li ha de trobar el cantó positiu.