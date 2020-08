Les Bons a les fosques

Entre la trentena d'assistents que aquest dilluns a la nit han pogut conèixer la riquesa històrica i cultural de les Bons, hi havia pocs turistes estrangers. I és que, malgrat haver-los passejat centenars de vegades, molts encampadans desconeixen encara el patrimoni dels carrers de l’antic veïnat de la parròquia i la majoria dels que s'havien apuntat a la visita eren d'Encamp mateix. Guiats per Robert Lizarte, el grup ha sortit tocades les nou de la plaça dels Arínsols en direcció a l’església de Sant Romà de les Bons. “Primer fem una petita introducció del país i expliquem la distribució de les parròquies, per si hi ha algun visitant que no conegui com funciona Andorra, i un cop comencem a caminar, ens centrem en les tradicions del nucli urbà”, explicava Lizarte minuts abans de començar la ruta.

La passejada ha recorregut els carrers més emblemàtics de les Bons, fent parada al safareig, un dels pocs que es conserven a les Valls. “Aquí és on els dissabtes les dones rentaven la roba i feien la bugada amb cendra. La cendra no es llençava mai a les cases. Permetia fertilitzar els camps i servia per fer lleixiu. Els sabons que s’utilitzaven eren fets d’oli i sosa càustica i de greixos animals o vegetals. Després deixaven eixugar la roba a l’aire lliure, impregnant el poble d’una olor de net molt característica”, ha detallat el guia. La visita ha acabat amb l’entrada per torns de quatre persones a l’església, per tal de mantenir les distàncies de seguretat. San Romà és “la joia de la corona”, han coincidit els assistents. Consagrada el 1164 segons l’acta de consagració trobada dins l’altar del temple, és un dels exemples d’art romànic més ben conservats del país.

Les visites nocturnes d’Encamp s’estan limitant a grups de 30 persones per garantir les mesures sanitàries que han d’evitar possibles contagis de Covid-19. Segons Lizarte, “els grups serien més grans perquè tenim llistes d’espera per a aquest tipus d’activitat, que ha funcionat molt bé”. La de les Bons ha estat la primera de les tres visites nocturnes que es faran als nuclis tradicionals de la parròquia. Està previst que el 24 d’agost es faci el recorregut per Sant Romà de Vila i Santa Maria, i el 31 d’agost es visiti Sant Miquel de la Mosquera i el Molí del Guillem.