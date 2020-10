El CAEE respira jazz

El Centre d'Art d'Escaldes-Engordany (CAEE) acull una mostra d'un dels esdeveniments més importants des del punt de vista cultural que ha acollit el país: el festival de jazz d'Escaldes-Engordany. A través de les imatges captades "des del primer i fins a l'últim" d'aquests festivals pel fotògraf Joan Burgués, els visitants poden fer un recorregut pels grans moments d'aquella cita, per la qual van desfilar els grans noms del jazz. "Andorra és una referència mundial perquè hi han passat els grans" d'aquest gènere musical, explica Burgués, que ha fet una selecció d'unes 90 imatges en les que es poden veure els músics en moments culminants dels seus concerts.



"Si agafes el moment màgic en què l'artista s'expressa i el saps captar i fer la fotografia en el moment que toca reculls aquesta col·lecció d'imatges", ha subratllat Josep Maria Ubach, una de les persones més implicades en el festival i que acompanyava Burgués en la inauguració al CAEE. En el mateix sentit, Burgués ha explicat que "el fotògraf busca la imatge" però no val qualsevol moment, primer, explica, ell es fixava en com es desenvolupava el concert i llavors començava a fer fotos, per poder agafar el músic quan estava "imbuït" per la música i es podia obtenir, per tant, la millor imatge. D'aquesta manera, Burgués va poder captar "moments irrepetibles", tal com destaca Ubach.



El fotògraf ha fet una selecció de les imatges en què només es veuen músics i no públic o autoritats i quan se li demana quines són les seves preferides diu que "totes tenen anècdotes" però es queda amb una que confessa que li "encanta" i en la qual es pot veure a Tito Puente en plena actuació. També escull dues de Tete Montoliu, en una de les quals es veu la cara del músic i les tecles del piano reflectides a les seves ulleres, com si fossin pestanyes. I com a anècdota, destaca quan l'escenari va caure enmig de l'actuació de Fats Domino, que amb tota la seva corpulència, donava "cops de panxa" al piano.



Per l'objectiu de Burgués han passat artistes com BB King, Tete Montoliu, Ray Charles i un llarg etcètera, els millors del jazz i que van protagonitzar un festival que ara es pot reviure a la mostra 'Ítem jazz'.

651x366 L'autor de les fotografies exposades al CAEE, Joan Burgués, explica al cap de Govern, Xavier Espot, algunes de les imatges / MF L'autor de les fotografies exposades al CAEE, Joan Burgués, explica al cap de Govern, Xavier Espot, algunes de les imatges / MF