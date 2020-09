El Govern i la Fundació Crèdit Andorrà, patrons de la Fundació ONCA, continuen el projecte educatiu que té com a objectiu formar els més petits en el món musical i fer viure la música en família. El segon concert, 'Son soneta', a càrrec de la Cia DaquiDallà, serà el dissabte 26 de setembre, a les 16, 17.15 i 18.30 hores, a l’escenari de l’Auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià, coincidint amb la Vila Medieval de Sant Julià de Lòria. L’actuació es recomana als nadons i infants de 0 a 3 anys i té una durada de 40 minuts: https://www.daquidalla.cat/son-soneta.

La Cia DaquiDallà ja ha col·laborat en la darrera edició del projecte educatiu 2019, amb la proposta musical 'Nyam Nyam'. L’espectacle 'Son soneta' es dirigeix als més petits de la casa, amb cançons dolces i senzilles que proposen sempre un joc entre l’infant i l’adult que l’acompanya en els seus primers contactes amb el món de la música, a través de la seva veu. L’escenografia s’articula a partir d’un espai casolà i proper a l’infant, com és el dormitori.

La Cia DaquiDallà ofereix concerts teatralitzats per als més petits i petites. Formada pels músics i educadors João Braz i Alba Rubió, vol oferir un espai de trobada entre els nadons i la música, donant-los l'oportunitat de gaudir de les seves primeres experiències musicals amb cançons i peces elaborades amb cura i amb un llenguatge que els pugui ser proper i enriquidor.

Aquest dimecres es posen a la venda les entrades al web www.onca.ad, a 2,5 € per localitat, per un grup familiar format per un màxim de quatre persones. A causa de les mesures emprades per la Covid-19, l’aforament queda reduït a 50 persones per sessió. La Fundació ONCA compta amb la col·laboració del comú de Sant Julià de Lòria.