El Canòlich Music preveu triplicar la participació gràcies al format virtual

Malgrat la pandèmia de la Covid-19, el Canòlich Music d'enguany es farà, tot i que en la seva major part de manera virtual. I no només es farà, sinó que l'organització de la 8a edició del Festival de música cristiana preveu que la participació sobrepassi les tres mil persones i fins i tot es pugui arribar a triplicar en relació a edicions anteriors (normalment és de 1.500), gràcies precisament al fet que serà virtual i podrà arribar a més gent, sobretot joves. Així ho han anunciat aquest dimarts durant la roda de premsa de presentació que ha tingut lloc al Centre cultural i de congressos lauredià mossèn Pepe Chisvert i la cònsol menor Mireia Codina.

"No és igual que vinguin els autocars a casa nostra que no pas participar-hi des de l'aula, així que ara ens estem adreçant als mestres i per això creiem que es pot disparar la participació en els propers dies", ha explicat Chisvert, que ha destacat la forta implicació de les escoles de Catalunya i també del Principat. Segons Codina, "amb la situació sanitària amb què ens trobem, tot el que fem té més valor, i per això hem de destacar el fet que no s'hagi anul·lat".

El festival, que comptarà amb un fort contingut pedagògic pels alumnes que hi participin, se celebrarà els dies 20 i 21 de novembre, tot i que tot el material estarà a disposició per internet després de la celebració perquè els educadors el puguin fer servir. "La gran novetat és l'aportació que el festival fa als adolescents i joves, i també als seus educadors", ha assegurat Chisvert. A més, l'organització ha programat un concurs de TikTok –la xarxa social de moda entre els joves– i un taller de cançons per a l'esperança i la vida, mentre que la missa gospel serà l'activitat presencial, a l'església parroquial de Sant Julià de Lòria, amb el grup Vocal Groove, i també es farà el concert de Migueli en directe pel canal de youtube, amb participació presencial limitada.

A banda d'això, destaquen els tres concerts que s'emetran també pel canal de youtube, però com a falsos directes –Batecs de vida, d'esperança i d'energia– que inclouen temes de grups i cantants moda, com ara Miki Núñez ('Escriurem'), Doctor Prats ('Caminem lluny'), Joan Dausà ('Tot anirà bé'), Oques Grasses ('Més likes'), Jarabe de Palo ('Eso que tú me das'), Suu ('Tant de bo') o DJ Garden. Cada concert té una durada de 50 minuts, el temps que dura una unitat educativa, inclourà dotze temes i ja s'estan elaborant, i per això s'emetran com a falsos directes. Un cop visionats, els alumnes hauran de contestar material didàctic i el professor evaluarà l'activitat i hi haurà premis.