Carmen Machi, Pep Plaza i talent andorrà en la 57a Temporada de teatre

Andorra vol continuar demostrant que la cultura és segura. Un bon exemple és el cartell i els protocols específics que s'han dissenyat per portar a terme la 57a temporada de teatre que, un any més, se celebrarà entre les parròquies de Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella. Per aquesta edició s'han programat vuit espectacles, dels quals la meitat inclouen personalitats del país dedicades al món l'art i del teatre. Segons ha explicat aquest dimarts la cònsol menor de Sant Julià, Mireia Codina, s'ha de continuar apostant per celebrar esdeveniments culturals per tal de donar un "suport especial" als artistes del país, així com configurar un cartell que també sigui atractiu pel públic. En aquest sentit, un dels principals reclams serà l'obra 'Prostitución', protagonitzada per les actrius Carmen Machi, Nathalie Poza i Carolina Yuste, així com l'espectacle encapçalat per Pep Plaza i Big Band Jazz Maresme.

El tret de sortida a la temporada es donarà aquest dissabte 10 d'octubre a l'auditori Claror del Centre cultural i de congressos lauredià. La Jove Companyia Nacional d'Andorra (Jocand), que integra joves d'entre 16 i 21 anys, interpretarà a partir de les 19 hores l'actuació 'La tercera onada', una història que narra com un exercici a classe es converteix en un experiment sobre la naturalesa de l'ésser humà i les facilitats per repetir errors històrics gairebé sense adonar-nos. Segons ha explicat la tècnica de l'àrea de Cultura del comú de Sant Julià de Lòria, Elisabeth Carrillo, es tracta d'una obra basada en fets reals i que està dirigida per Juanma Casero i Irina Robles. Cinc dies més tard, el mateix espai acollirà l'actuació 'La dona del 600'. En aquest cas, es tracta d'una comèdia interpretada per Mercè Sampietro, que se celebrarà a partir de les 21.30 hores, i que estava inicialment programada per a la temporada de teatre anterior.

Sant Julià de Lòria continuarà amb les actuacions del cicle al llarg del mes de novembre. Serà el 22 del mes vinent quan es presentarà un dels espectacles de major renom. Carmen Machi, Natalihe Poza i Carolina Yuste oferiran al públic 'Prostitución', una obra que farà reflexionar sobre el tracte, el tràfic i l'explotació sexual de dones i nenes. En aquest esdeveniment també destaca la presència andorrana, ja que es comptarà amb Alfons Casal fent tasques de direcció i amb Hèctor Mas a la producció executiva. La cita tindrà lloc a partir de les 19 hores a l'auditori Claror. Per cloure el programa a la parròquia laurediana també s'oferirà el tradicional espectacle d''Els Pastorets', que enguany anirà a càrrec de Juanma Casero i Cristina Pericas. Tot i que ja s'ha fet el càsting de manera telemàtica, Carrillo ha confessat que "no sabem com serà l'actuació d'aquest any" i "ens anirem adaptant a les circumstàncies". Els primers passis seran el 26 de desembre a les 20 hores i el 27 de desembre a les 18 hores. El dia 3 i 6 de gener del 2021 es faran dos passis més a partir de les 18 hores.

Per la seva banda, Andorra la Vella iniciarà la temporada de teatre amb l'actuació 'Caixa o faixa', de la companyia Líquid Dansa. Hi haurà dos passis els dies 22 i 23 d'octubre, a les 21.30 hores, al Centre de congressos. Segons ha explicat el cap d'àrea de Cultura de la capital, Jan Cartes, "aquest espectacle recuperarà les essències de la dansa i no tant el text del teatre". Tanmateix, el 5 de novembre a les 21.30 hores, les companyies de renom en el panorama teatral català, Dagoll Dagom, La Brutal i T de Teatre, presentaran 'T'estimo si he begut', una comèdia musical inspirada en un recull de textos del llibre d'Empar Moliner. Per últim, Andorra la Vella clourà la temporada de teatre amb un esdeveniment que estava programat per a la festa major de la parròquia. L'humorista Pep Plaza, juntament amb Big Band Jazz Maresme, interpretaran 'Jazz som aquí', una actuació amb clau humorística que tindrà lloc a partir de les 21.30 hores.

Pel que fa als aforaments seran de 134 persones al Centre cultural lauredià i de poc més de 200 al Centre de congressos de la capital. En tots dos espais s'han dissenyat uns protocols d'entrada i sortida esgraonats i s'oferirà gel hidroalcohòlic a tot el públic. Per tal d'evitar contagis, les butaques estaran distribuïdes de dos en dos i, en alguns casos, de tres en tres. Des de l'organització es demana que totes les entrades es comprin a través de la plataforma en línia, malgrat que també es vendran a taquilla. A més, un cop feta la compra no caldrà cap imprès, ja que a través del telèfon mòbil es podrà presentar el resguard per gaudir de l'esdeveniment.