El museu Carmen Thyssen allarga l'exposició 'Influencers en l'art' fins al gener del 2021

El Museu Carmen Thyssen Andorra ha comunicat aquest dimecres la pròrroga de l’actual exposició 'Influencers en l’art. De Van Goyen al Pop Art' fins el 10 de gener del 2021. Després de dos mesos de tancament per ordre del Govern amb motiu de la pandèmia, i com a mostra de solidaritat i compromís amb la cultura i la societat andorrana, el museu allarga l’exposició, amb l’objectiu de reduir l’impacte que suposa a tots nivells el canvi de contingut tant artístic com tècnic que generaria la inauguració d’una nova mostra.

Així doncs, aquest mes de setembre no hi haurà tancament tècnic, com venia sent habitual en les exposicions anteriors, sinó que els equipaments romandran oberts, treballant amb la mateixa intensitat, dins les noves circumstàncies.