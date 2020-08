Casa nova per a la Biblioteca Nacional

La Biblioteca Nacional ha reobert les portes i ja ofereix un servei normalitzat a tots els usuaris a les noves dependències del ministeri de Cultura i Esports a l’antic hotel Rosaleda. Tal com informen des de l'excutiu, la nova ubicació, a la parròquia d’Encamp, permet continuar avançant en el procés de centralització en un sol espai de totes les dependències del ministeri, amb la voluntat de generar sinergies entre els diversos departaments i també de racionalització de la despesa.

El nou espai compta amb un total de 774 metres quadrats, que es reparteixen entre l’espai destinat als usuaris, el fons consultable, la reserva i els llocs de treball dels tècnics, superant així la zona disponible que hi havia a les antigues dependències de la infraestructura a la Casa Bauró, al barri antic d’Andorra la Vella. A més, les noves dependències permeten afegir als serveis ja habituals, noves sales individuals de consulta i augmentar fins a quatre punts de consulta per a bases de dades i catàlegs.

Amb aquest nou pas, la Biblioteca Nacional " guanya espai per poder créixer i oferir un servei modern, més accessible per a totes les persones i adaptat a les necessitats actuals", manifesten des del Govern. El trasllat, que es va haver de posposar a causa de la situació provocada per la Covid-19, s’ha realitzat dins del termini previst.