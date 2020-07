El cantautor austríac Christopher Aguilar il·lumina Sant Romà de les Bons

Amb l'església de Sant Romà de les Bons com a testimoni privilegiat, el cantautor autríac Christopher Aguilar ha deleitat el públic andorrà amb el seu espectacle ple d'emocions i energia.

Seguint totes les mesures sanitàries pertinents, una cinquantena d'assistents han seguit l'actuació de l'artista, que es va fer famós a Europa després de guanyar el programa de televisió Popstars i va iniciar una gira per Àustria i Alemanya amb la companyia Sony Music.

El repertori d'Aguilar, que inclou temes d'artistes com Bruno Mars, Luis Miguel, Álvaro Soler, Frank Sinatra o Marc Anthony, forma part de la sèrie d'actuacions estivals que ofereix el comú encampadà al festival Encamp en clau de llum. Segons el comú, enguany han decidit avançar els espectacles a les 20.00h (en altres edicions començaven a les 22.00h) perquè la població vagi al concert i després "s'animi a sopar fora un cop ha acabat".

A la gran pantalla, el cantautor també ha estat el protagonista del 'thriller' curtmetratge 'Straight to REM'. A l'English Theatre i Open House de Viena ha cantat i actuat com a protagonista de nombroses produccions musicals i teatrals de gran nom com 'RETN', 'Romeo i Julieta', 'Into de Woods' i 'Spring Awakening', entre d'altres. Ha cantat també a escenaris internacionals als Estats Units, Mèxic, Espanya, Àustria, Equador i Alemanya. Encara que porta poc temps al país, ja ha estat convidat al concert tribut a Tina Turner, Nat King Cole i Pérez Prado que va realitzar la Grossband al Prat del Roure.