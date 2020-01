El Cicle Paisatges inicia la 27a temporada de l'ONCA

L'ONCA –entitat impulsada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà– inicia la 27a Temporada amb el Cicle Paisatges i el programa titulat 'La vall de Sorteny, paisatges que inspiren suites per a cordes', interpretat per l'ONCA, sota la direcció de Gerard Claret. Un concert que compta amb la projecció d'imatges del fotògraf andorrà, Isidre Esocrihuela.

Homenatjant la singularitat del territori andorrà, la formació presenta un nou cicle format per tres concerts temàtics que evidencien, en aquesta ocasió, la riquesa del patrimoni natural i paisatgístic d'Andorra. Així doncs, cada programa descriurà un espai natural del Principat, que se sonoritzarà mitjançant una idea estètica i s'il·lustrarà amb fotografies.

L'estrena del programa 'La vall de Sorteny, paisatges que inspiren suites per a cordes' serà el dissabte 18 de gener, a les 20.30 hores, al Teatre Comunal d'Andorra la Vella, i es presentarà al Palau de la Música Catalana el 23 de gener, a les 20 hores, al Petit Palau.

Segons Claret, aquest "és un programa dedicat a compositors romàntics que s'han inspirat en la música popular i els paisatges sonors rurals per a crear obres clàssiques de gran poder descriptiu".

Escorihuela ha cedit dinou imatges de la seva col·lecció 'Mort sobre blanc' que, segons l'autor, "reflecteix la mort que pateix la vall i, en concret, els arbres i les plantes a l'hivern. El projecte en global vol tancar el cercle de les quatre estacions, però les més intenses són la tardor i l'hivern, ja que per a mi són els millors períodes de l'any a escala vital i personal".

El concert del 18 de gener és d'entrada lliure fins a omplir l'aforament disponible i compta amb la col·laboració del comú d'Andorra la Vella.

La segona cita, 'Les valls del Comapedrosa', se celebrarà els dies 6 i 8 de febrer, al Palau i a la sala Prat del Roure d'Escaldes-Engordany, respectivament, i serà dirigida per primera vegada pel clavecinista Dani Espasa, director del reconegut grup de música antiga Vespres d'Arnadí. En aquesta ocasió, Jaume Riba serà l'encarregat d'il·lustrar el concert amb les seves fotografies.

El darrer concert del Cicle Paisatges serà el 7 de maig al Palau i el 9 de maig a l'Auditori Nacional, amb el programa titulat 'La vall del Madriu-Perafita-Claror'. Per segon any consecutiu, l'ONCA serà liderada per Vera Martínez i compartirà la part solista amb Jonathan Brown, tots dos membres del Quartet Casals, violí i viola, respectivament. El programa musical estarà acompanyat d'imatges d'Àlex Tena, fotografies escollides per homenatjar un dels paisatges més importants del nostre país.