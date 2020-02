Un Consell de la Terra encara més antic del que es creia

El Consell de la Terra té més de 600 anys. Aquesta és la conclusió a la que arriba el llibre ‘ Consell de la Terra: els orígens’ que han escrit els historiadors Carles Gascón i Ignasi Baiges. Gascón explica que havia rebut l’encàrrec, per part del Consell General, d’estudiar el context històric del privilegi del 1419 del bisbe Francesc de Tovia. En el transcurs d’aquest estudi va trobar uns documents que evidenciaven que els orígens del Consell de la Terra anaven, fins i tot, més enrere del 1419 i que, de fet, els situaven en el 1289.

La descoberta li va generar “vertigen” i un cert “trasbals” ja que fins i tot es podia pensar que feia “saltar pels aires” el sentit de la commemoració dels 600 anys del Consell de la Terra. A través del llibre de les ordinacions del Consell de la Terra, una obra de Miquel Ribot d’Aixirivall (datada el segle XVI però que recull escrits més antics) l’historiador es va adonar que en el moment que el bisbe Tovia va concedir el privilegi del 1419 ja existia un “òrgan assembleari”, una mena de consell, que ja es reunia de manera circumstancial des d’almenys aquest any 1289. A partir del 1419 s’institucionalitza aquest consell i passa a reunir-se de manera periòdica, amb consellers escollits per un càrrec anual, explica Gascón.

Per tant, l’ origen del Consell de la Terra cal anar-lo a buscar a l’any següent del segon pareatge i, per tant, “es relaciona amb la nova arquitectura institucional”. S’emmarca, a més, en un moment històric “trasbalsador”. D'aquesta manera es referma, a més, el fet que el parlament andorrà sigui un dels més antics d'Europa i, de fet, el més antic dels existents en l'àmbit pirinenc. En aquest sentit, Gascón recorda que el més antic datat fins ara era el de la Vall d'Aran, del 1313.

Gascón ha explicat aquestes conclusions en el marc de la presentació del llibre al Consell General, un acte amb el qual es clouen les activitats previstes per als 600 anys del Consell de la Terra. Tal com han manifestat tant la síndica general, Roser Suñé, com Gascón, no és casual que la presentació s’hagi fet en 11 de febrer. I és que el privilegi de Francesc de Tovia data, precisament, de l’11 de febrer del 1419.