Una plaça Coprínceps virtual per celebrar Sant Jordi

El comú d' Escaldes-Engordany no volia que els ciutadans deixessin de celebrar Sant Jordi i per això ha decidit recrear, a través d'una web, una plaça Coprínceps virtual que "reproduís" l'espai en què la parròquia celebra habitualment aquesta diada. Llibreries, floristeries, pastisseries, escoles i entitats de seguida es van sumar a la proposta d'aquest Sant Jordi virtual i el resultat és una pàgina web que la corporació ha presentat aquest dijous: www.santjordivirtualee.com/.

El conseller de Vida Cultural i Aparcaments, Valentí Closa, ha posat en relleu que un cop van veure que no es podria celebrar el Sant Jordi com és habitual es va tenir la idea de "recrear" la plaça Copríncep en format digital i reproduir en aquesta web, que estarà operativa posteriorment a aquesta jornada, el que el ciutadà pot trobar habitualment a la plaça Coprínceps. Més d'una quarantena de persones, entitats i establiments s'han sumat a la proposta perquè el ciutadà visqui aquest Sant Jordi "amb una mica d'alegria" i pugui evadir-se del confinament, tal com ha destacat la consellera de Promoció i Dinamització Turística i Econòmica, Meritxell Massoni, que ha destacat també la "bona acollida" que la proposta va tenir entre els comerciants.

I com si es tractés de la plaça Coprínceps real el visitant de la web hi pot trobar, a més dels establiments, escriptors, editorials i fins i tot un racó dels petits lectors i un micro obert, en el qual fer les seves aportacions. Hi ha, també, un espai de vermut virtual en què es poden escoltar càpsules musicals ofertes per diferents músics.

La cap de departament de Cultura, Anna Garcia, ha manifestat que "era molt difícil dir que no es feia Sant Jordi, ja que és un dels esdeveniments més important en el nostre calendari" i per això quan es va saber que no es podria celebrar presencialment van decidir crear aquesta proposta virtual, tenint com a "primer objectiu traslladar la plaça Coprínceps a casa de la gent". "Que la gent es continuï 'passejant' per aquesta plaça", ha exemplificat.

Garcia ha destacat que han comptat amb la col·laboració de molta gent que ha fet que "aquesta plaça visqui" i ha subratllat, també, la participació ciutadana, a través de l'apartat micro obert en què tothom qui ho vulgui pot fer les seves aportacions. A més, tant ella com Vanessa Sanjurjo, responsable de la biblioteca d'Escaldes-Engordany, han destacat que aquesta pàgina serà 'viva' i que s'anirà actualitzant constantment. Aquesta idea, a més, pot ser emprada per a la celebració del Dia internacional del jazz que es commemora el 30 d'abril, ha avançat Closa.