La Coral Casamanya porta la música nadalenca a Ordino

L'església parroquial d'Ordino ha estat aquest diumenge l'escenari del tradicional concert de Nadal de la Coral Casamanya, en col·laboració amb l'Orfeó Andorrà. Una trentena de cantaires han ofert un repertori compost per havaneres i nadales, però també cançons de pop-rock com 'Boig per tu', del grup català SAU. Aquest ha estat l'última actuació del 2019 de la Coral, però no la darrera de la temporada. Passades les festes de Nadal actuaran a quatre centres geriàtrics del Principat.