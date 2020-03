Crida per reclamar continguts en català a plataformes com Netflix o Disney +

Amb l’objectiu d’ajudar molts pares a fer més suportable el confinament dels seus fills, algunes plataformes digitals de pel·lícules i sèries de televisió ofereixen una àmplia oferta infantil per a tenir distrets els més menuts. Una de les més esperades al Principat és Disney+, que acaba d’estrenar-se a Catalunya en plena crisi pel coronavirus. La sorpresa de molts ha estat que ni l’Elsa de Frozen, ni Dumbo, ni les joguines de Toy Story o de Cars, ni cap personatge de la factoria de dibuixos animats parla l’ idioma oficial del Principat: el català.

Per aquest motiu, la Plataforma per la Llengua ha engegat una nova campanya a través del web canvia.cat per fer pressió sobre The Walt Disney Company a través de l’enviament massiu de correus electrònics per part de la ciutadania a directius de la companyia als Estats Units, a Europa i a l’estat espanyol. L'ONG del català, que ha qualificat aquesta situació com “una clara voluntat de rebuig de Disney cap al català”, recorda que moltes de les pel·lícules que la companyia ha penjat al portal, “tenen el seu doblatge al català”.

Fa pocs mesos una campanya similar va demanar a Netflix que pengés la versió catalana de les pel·lícules d’animació japonesa de la factoria Ghibli (la versió nipona de Disney), entre les quals existeix la versió doblada al català de 'Porco Rosso', 'El meu veí Totoro' o 'El viatge de Chihiro'.