Cultura programa noves activitats als museus i monuments al gener

La Covid-19 i les restriccions de mobilitat també han afectat als museus i monuments, i per aquest motiu, des del primer moment, el ministeri de Cultura i Esports va adaptar els horaris dels establiments i també es va ampliar l'oferta per adaptar-la al públic local. Entre les activitats organitzades, s'han dut a terme quatre rutes guiades pels entorns de Casa de la Vall, l'Espai Columba i la Casa d'Areny-Plandolit. A banda, també es van organitzar activitats adreçades a la resta de públic, com el familiar. Degut a la bona acceptació de les propostes i en vista que les restriccions de mobilitat es mantenen, el ministeri ha decidit continuar oferint aquests serveis els propers caps de setmana de gener, a excepció d'aquesta setmana, en què també s'ha programat una presentació literària entre setmana.

Així, el divendres dia 15 a les 19 hores, Greg Coonen presentarà 'La pífia', la seva primera novel·la, a la Farga Rossell. Es tracta d'un thriller financer i polític que posa Andorra al centre d'una trama que pretén desestabilitzar tot Europa. L'assistència a l'acte és gratuïta, però cal fer reserva prèvia.

Una altra de les activitats que s'oferiran aquestes setmanes serà el joc d'escapada 'L'enigma de l'escriptor'. Se'n faran tres sessions, en què podran participar tres grups de convivència habitual, i seran dues el dissabte dia 16 a les 12 i a les 16 hores i una el diumenge dia 24 a les 12 hores. Aquest joc d'escapada, que permetrà conèixer la història d'una de les nissagues més importants del país, posarà als participants en la pell de Joan Peruga mentre escrivia la novel·la 'Últim estiu a Ordino'. El grup disposarà d'una hora per resoldre diversos reptes mentre es recorda la història familiar dels Plandolit. L'entrada val 6 euros per persona i es pot adquirir a qualsevol de les taquilles dels museus gestionats pel Govern.

De cara al diumenge dia 17, la Casa de la Vall serà l'escenari del contacontes 'El gran secret de la vaca Bruna' a les 12 hores. Es tracta d'un conte de Cecília Santañes i Alexandra Grebennikova que acosta el patrimoni i la història d'Andorra als infants. Les entrades valen 5 euros (solament paga l'infant) i cada nen ha d'entrar acompanyat d'un adult. El dissabte 23 es tornaran a oferir les quatre sessions a les 11, a les 13, a les 15 i a les 17 hores de 'L'objecte intrús' al Museu Casa d'Areny-Plandolit, en què els visitants hauran d'afinar la vista per descobrir els objectes que s'han esquitllat a la col·lecció del museu. L'entrada també val 5 euros per persona.

El dissabte dia 30, al Museu Casa Rull, l'artista Eve Ariza oferirà dues visites guiades a l'obra resultant de la perfomance 'TrumfOna', que va tenir lloc al museu el 21 de novembre. Les sessions seran a les 12 i a les 13 hores i les entrades tenen un cost de 5 euros per persona. La darrera activitat del mes serà el diumenge dia 31 amb una ruta literària pel nucli antic d'Andorra la Vella que s'iniciarà a les 12 hores a la Casa de la Vall. La ruta portarà els visitants a descobrir el nucli antic d'Andorra la Vella. De fet, al costat d'alguns dels escriptors que s'hi han passejat al llarg de la història, com Martí i Pol, mossèn Ballarín o Joan Peruga, es veurà com era aquesta part d'Andorra no fa tant de temps. L'activitat s'acabarà amb una visita a la Casa de la Vall i les entrades valen 5 euros per persona.