'La Cultura no s'atura', un projecte del Govern i els comuns per donar suport al sector

El Govern i els comuns d'Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria, Encamp, La Massana, Ordino i Canillo han presentat el projecte 'La Cultura no s'atura'. Segons ha explicat la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, el projecte neix de les reunions periòdiques amb els consellers de cultura dels comuns amb la idea "d'impulsar actes culturals per donar suport al teixit cultural andorrà". Per aquest motiu s'han organitzat més de 50 activitats distribuïdes en l'àmbit audiovisual, de lletres, d'arts escèniques, d'arts plàstiques i de música. Aquestes activitats seran protagonitzades per artistes del país i es torben coordinades i organitzades de forma equitativa en els diferents comuns. En total, al projecte s'hi destina 100.000 euros. D'aquests, 45.000 els aporta el ministeri de Cultura, i els comuns es reparteixen la resta a partits iguals amb 5.000 euros en aportació directa i amb 25.000 euros totals en la producció de les activitats. Cal destacar que el comú d'Escaldes-Engordany no participa en la iniciativa, ja que segons ha comentat la ministra, des del comú escaldenc van manifestar que ja tenien una agenda amb activitats culturals i que no volien compaginar-la amb aquest projecte.

Les activitats es desenvoluparan de forma equilibrada i equitativa en tot el territori i estaran repartides entre l'1 de desembre i el 27 de febrer amb una pausa a la segona quinzena de desembre perquè els comuns puguin desenvolupar les seves activitats de Nadal, ha declarat la ministra. Així, en total hi participen 100 artistes i prop de 50 tècnics i empreses del sector. A banda de les 7 administracions el projecte disposa de 5 coordinadors: Xavi Pérez en les arts escèniques, Carme Soler en les arts plàstiques, Hèctor Mas a l'apartat audiovisual, Oliver Vergés pel que fa a les lletres i Oriol Vilella a la Música.

Durant l'acte, a banda de la ministra, també han participat els diferents coordinadors i representants dels comuns. En aquest sentit, el conseller de Cultura de la Massana, Guillem Forné, ha comentat que des de les corporacions consideraven que era el seu moment per donar un impuls a la cultura del país. "La cultura no entén de política ni de parròquies" i "treballem per un objectiu comú", ha expressat. De fet, el projecte va més enllà d'aquestes dates, i la intenció de les administracions és poder-hi donar continuïtat quan acabi.

Pel que fa a les activitats audiovisuals, hi haurà diversos curtmetratges que s'hagin fet a Andorra o per gent del país durant els darrers anys i arribaran a totes les parròquies. Una de les projeccions que ha destacat el coordinador és el documental 'Mr Hand Solo' que s'estrenarà el dissabte 22 de gener als cinemes Illa Carlemany. A banda, diferents productores també han preparat sis càpsules que mostraran un retrat d'artistes d'arts plàstiques del país i que es podran veure el 18 de febrer al Centre de congressos d'Andorra la Vella. D'altra banda, quant a les lletres, Vergés ha comentat que s'han intentat buscar presentacions que havien quedat aturades per la pandèmia, a banda de diferents taules rodones, d'un recital poètic i de tres lectures dramatitzades i tres contacontes a les biblioteques, que es faran conjuntament amb el grup d'arts escèniques. Així, en aquest grup hi ha programats 26 artistes escènics i es faran, com a mínim dos esdeveniments a cada parròquia entre els quals hi haurà circ, dansa, o teatre, entre d'altres.

Per altra banda, les activitats d'arts plàstiques es distribuiran entre actuacions efímeres com seran les inauguracions i les clausures de les exposicions a les galeries, i també d'actuacions de llarg recorregut com les càpsules audiovisuals. Finalment, el projecte compta amb sis concerts, un a cada parròquia. El coordinador d'aquests concerts, Oriol Vilella, ha declarat que van fer una enquesta entre els grups actius durant tot l'any per veure els quins havien estat més perjudicats per la situació de la Covid-19. Així els concerts seran dels grups: 'Old School', Shuffle Express', 'Els Pali', 'Patxi Leiva', 'Punkers Loves the 80's' i 'Latin Stride Flamenco'.

Tot i que encara s'ha de definir, la ministra ha assegurat que els concerts i les activitats d'arts escèniques tindran un preu raonable per l'entrada i altres activitats com presentacions, taules rodones o exposicions seran gratuïtes. Des del ministeri també s'ha informat que tots els actes tindran lloc amb el seguiment estricte de les mesures de protecció establertes pel ministeri de Salut. A més, també es podran seguir en 'streaming' i tota la informació es trobarà a la web www.agenda.ad.