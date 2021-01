'Dels gestos perduts i dels sons oblidats' arriba a Casa Rossell el 9 i 10 de gener

La companyia L'Era (Espais de Recerca Artística), creada el 2020 per David Font, Xavier Pérez i Emma Riba, presentarà aquest mes de gener el resultat de la primera peça llarga creada per la formació. 'Dels gestos perduts i dels sons oblidats', és un espectacle que se celebrarà els dies 9 i 10 de gener a Casa Rossell d'Ordino. El dia 9, els horaris d'actuació seran a les 19, les 20 i les 21 hores i, el dia 10, a les 18, les 19 i les 20 hores. Les entrades són gratuïtes i es poden reservar al comú d'Ordino.

Segons explica la companyia, es tracta d'un treball de recerca i creació artística que vol entendre i reproduir la "dansa i la musicalitat" de la creativitat agrícola. Així, en la reproducció d'aquests moviments i sons, la companyia vol mostrar i documentar de manera presencial el veritable dia a dia, l'optimització de l'esforç emprat i el coneixement d'una tècnica acurada i precisa davant la inexistència d'una tecnologia més avançada.

651x366 Els integrants de la companyia L'Era al festival de dansa Natures. / AIDA VARGAS Els integrants de la companyia L'Era al festival de dansa Natures. / AIDA VARGAS

Tot plegat té com a finalitat la intenció de conservar el record i posar en relleu "la bellesa d'aquestes activitats" des d'una mirada artística per, finalment, poder retre homenatge "als nostres avantpassats i al llegat que se'n desprèn". Així, Font i Riba, encarregats de la direcció de la peça, han trobat "una gran font d'inspiració" en la tradició agrícola de les seves mateixes famílies, fet que els ha permès aprofundir en la memòria física de les activitats que els seus pares han dut a terme al llarg de la seva vida.

L'espectacle estarà interpretat per David Font, Emma Riba, Marta Moran, Xavier Pérez i Pere Vilarrubla. També participaran en el projecte Àngel Duran, com a mirada coreogràfica externa, Anna Mangot pel disseny de vestuari, Rayco Rodríguez en el disseny d'imatge i Jayme Riba en el disseny de fotografia. El ministeri de Cultura ha inclòs la iniciativa dins de les subvencions anuals per a projectes d'arts escèniques, el comú d'Ordino ha cedit els espais de residència necessaris per fer la creació a Andorra, ja que també s'ha gravat en localitats de França i Catalunya, i Cal Pal de la Cortinada ha col·laborat cedint l'espai per al rodatge d'un vídeo-dansa promocional de l'espectacle.