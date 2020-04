Descartada la cremada de falles de Sant Joan, ara es treballa en una festa en el futur

La crisi sanitària està afectant, de manera generalitzada, les programacions de diferents propostes esportives i culturals i les tradicions no s'estan escapant d'aquesta cancel·lació massiva. En el cas dels fallaires d'Andorra, han descartat que la festa de la cremada de falles es pugui celebrar la nit de Sant Joan perquè no es reunien les condicions adients i també s'ha deixat de banda buscar fórmules alternatives com podrien ser fer una cremada "simbòlica" davant, per exemple, dels comuns o fer una festa en què participessin menys fallaires. I és que el que s'ha volgut és prioritzar la participació del col·lectiu. En aquest sentit, ara el que va decidir la taula nacional és que els diferents col·lectius de fallaires que hi ha al país: els d'Ordino, Encamp, Andorra la Vella, Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany comencin a negociar amb els comuns un "escenari futur", tal com explica el fallaire Albert Roig. En aquest sentit, hi ha sobre la taula celebrar la cremada de falles en una data diferent a Sant Joan.

Així, el que hi ha ara sobre la taula és traslladar la cremada de falles a una data posterior a Sant Joan i que es pugui celebrar una festa en la qual hi puguin participar tots els fallaires com és habitual per Sant Joan. El que es vol, també, és que la data en què es pugui celebrar aquesta festa declarada patrimoni per la Unesco tingui "un significat", assenyala Roig, recordant que la que es fa la nit del 23 al 24 de juny celebra el solstici d'estiu i que, per tant, una de les possibilitats que es planteja és que la data escollida tingui una relació amb la posició solar. A més, el que es té en compte és que no necessàriament tots els col·lectius han de celebrar la festa el mateix dia.



Per tant, l'escenari que ara es planteja és que aquesta cremada es pugui celebrar més endavant. I el que es té clar és que es vol que sigui una festa que tingui el mateix format que la celebració que es fa per Sant Joan.