Descobrint els secrets de santa Maria i sant Romà de Vila

Un total de trenta persones han pogut conèixer aquest dilluns a la nit la història de les esglésies de sant Marc i santa Maria i sant Romà de Vila, a Encamp. Guiats per Robert Lizarte els assistents a aquesta proposta nocturna han pogut endinsar-se, també, en alguns secrets i anècdotes de les dues esglésies romàniques.

El recorregut ha començat a l'església de sant Marc i santa Maria, on entre altres aspectes han pogut contemplar l'absis romànic i el reconditori, el lloc on, tal com ha explicat Lizarte, "es guardaven les relíquies". També han pogut veure les restes del que es creu que és un mausoleu romà, que conserva fins i tot un forat "per fer les ofrenes".

Des d'aquesta església i a través del camí ral, els assistents han anat a peu, llanterna en mà, fins a sant Romà de Vila, que conserva al seu interior una autèntica joia: una reproducció del frontal de l'altar romànic. Es tracta, tal com els ha explicat el guia, de l'única mostra de pintura romànica sobre fusta que existeix a Andorra, i que, a més, es conserva completa amb les tres cares. Una de les seves curiositats és que presenta una imatge de l'Assumpció de Maria, la qual cosa és força estranya. L'original, del segle XIII, es troba al Museu Nacional d'Art de Catalunya, i Lizarte ha explicat com, per treure-la de l'església als anys trenta del segle passat, quan les pintures es van vendre, es va haver de fer a "punta de pistola", ja que el sometent volia evitar que sortissin de sant Romà.

Al llarg de l'estiu el comú d'Encamp ha organitzat tres visites guiades nocturnes, la primera de les quals es va fer a les Bons. La darrera, dilluns de la setmana que ve, serà a sant Miquel de la Mosquera.