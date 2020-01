Diàleg entre música i fotografia en la nova temporada de l'ONCA

L'ONCA -entitat impulsada pel Govern i la Fundació Crèdit Andorrà- ha donat aquest dissabte el tret de sortida a la 27a Temporada de concerts amb el Cicle Paisatges. Una estrena que s'ha dut a terme al Teatre Comunal d'Andorra la Vella i on s'ha representat 'La vall de Sorteny, paisatges que inspiren suites per a cordes'. Una actuació, dirigida per Gerard Claret, en la qual s'han fusionat els instruments de corda amb dinou imatges del fotògraf andorrà, Isidre Escorihuela. Les il·lustracions formen part d'un projecte ampli que comprèn totes les estacions de l'any, però en aquest cas, la imatge ha estat centrada en l'hivern.

Per a Escorihuela, aquesta estació de l'any és en la que es veu com "els arbres estan més despullats" i, el contrast amb la neu que ell busca, l'ajuda "a jugar amb la fotografia". A banda, ha recordat que una part del recull fotogràfic que ha format part de l'actuació va estar exposat a la galeria Pilar Riberaygua ja fa dos anys.

Per la seva banda, Claret ha animat al públic a no gaudir només d'una experiència auditiva, sinó que en aquesta representació també s'ha treballat en una experiència visual. "La música és una cosa abstracta però, en el fons, descriu sentiments i emocions, a més de paisatges", ha declarat i, per tant, el diàleg entre els instruments de corda i les il·lustracions han lligat de manera perfecta.

Quant al repertori, l'ONCA ha ofert als assistents, en primer lloc, una peça del compositor català Ricard Lamote, que ha estat basada en melodies d'estil popular; la segona, propietat de Ralph Vaughan, ha estat una versió adaptada a corda, ja que en un primer moment va estar dissenyada per a piano, i que, segons Claret, "descriuen paisatges anglesos"; en tercer lloc s'ha interpretat una 'suite' basada en quatre cançons populars angleses del compositor John Rutter i, finalment, s'ha ofert un repertori més tradicional amb una marcada influència romàntica i nacionalista d'Edvard Grieg.