Difondre el català i l'amor per la literatura al Pas de la Casa

“Difondre el català i la lectura”, amb aquestes dues premisses bàsiques es posa en marxa el club de lectura del Pas de la Casa, una iniciativa que vol apropar aquest format al poble encampadà i fer que els seus habitants puguin gaudir, també, d’aquestes reunions per comentar obres que s’han llegit conjuntament. El tret de sortida es donarà dimarts vinent, 14 de gener, a les 18 hores i a partir de llavors cada segon dimarts de mes hi haurà una trobada per comentar l’obra que s’ha llegit i per proposar-ne la següent. Tal com explica la bibliotecària del Pas, Teresa Blanco, la iniciativa va sorgir de manera conjunta amb el centre d’autoaprenentatge del català del Govern “arran de l’èxit d’altres clubs de lectura”. El tret de sortida es donarà amb l’obra ‘Buenos Aires. Dues noies i un misteri’, una obra de l’autora argentina N erea Liebre, traduïda al català per Laura Casanovas, assessora de l’àrea de Llengua Catalana i que juntament amb Blanco dinamitzaran aquestes trobades.

Blanco ha manifestat que ara hi ha un públic potencial per a aquesta activitat al Pas i creuen que hi poden haver des d’“amants de la literatura” a persones que volen millorar el seu català. De fet, han detectat que hi ha persones que des del Pas de la Casa van a d’altres clubs de lectura i, d’aquesta manera, s’evitarà que s’hagin de desplaçar a d’altres indrets, apropant-los aquesta activitat al poble.

El club estarà adreçat a persones majors de 16 anys i és previst que fins al mes de juny, seguint la metodologia d’altres clubs de lectura, es vagin proposant diferents lectures, de manera mensual, de diversos autors. Entre els escollits hi ha Iñaki Rubio, ja que la intenció és que hi hagi una barreja entre autors andorrans, catalans i també d’altres traduïts al català.

En la presentació de dimarts s’exposarà als assistents els objectius del club de lectura, impulsat per l’àrea de Llengua Catalana del Govern i la biblioteca comunal del Pas de la Casa, i també la forma de funcionar. A més, es farà un avançament d’alguns dels autors que es treballaran. El que sí que és clar és que a final de la temporada els participants en el club de lectura del Pas podran participar en una lectura conjunta amb altres clubs de l’obra ‘El Fibló’, de Sílvia Soler.