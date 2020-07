El Duo Mozart porta la música clàssica a l’església de Santa Coloma

El Duo Mozart, que ja va inaugurar les Nits d'estiu als museus 2020 el passat 15 de juliol a la Cortinada, ha actuat aquest dissabte a les 20 hores a Santa Coloma. Aquesta actuació forma part de la col·laboració de la Fundació ONCA, entitat impulsada pel Govern d'Andorra i la Fundació Crèdit Andorra, en el cicle de les Nits d'estiu als museus d'Andorra organitzades pel ministeri de Cultura i Esports. L'actuació del duo format per Francesc Planella al violí i Elias Porter a la viola ha tingut lloc als jardins de l'església de Santa Coloma, on han interpretat el programa 'Els duos de Mozart, petites grans obres del Classicisme'. En aquests concerts de petit format, Planella ha indicat que volen mostrar que els grans compositors també han fet repertori per conjunts petits amb música de molta qualitat. "Ensenyem una part del repertori que normalment no mostrem i que també és molt interessant".

Durant el concert, que ha durat aproximadament una hora, han tocat tres duos per violí i viola, un de Michael Haydn i dos de Mozart. Sobre la situació actual, Planella ha declarat que en aquests concerts té "una sensació de retrobament" després de tants mesos sense actuar ni treballar, però a banda, ha comentat que és estrany veure poca gent i que estiguin separats.

A més, després del concert s'ha realitzat una visita a l'Espai Columba, on els assistents han pogut observar els frescos originals, i també a l'església, on a través d'un videomapatge s'han mostrat les pintures en el seu emplaçament original. Cal recordar que per aquests esdeveniments culturals de les Nits d'estiu als museus totes les actuacions són d'entrada lliure però es requereix reserva prèvia.

El pròxim concert de la Fundació ONCA en aquest cicle d'activitats és el 30 de juliol al Museu Carmen Thyssen Andorra amb el Trio JONCA format per Carlota Franch, Esteve Ticó i Eloi Pérez, que oferiran tres passis amb un programa anomenat 'Influencers interpretats – de Lully a Rolling Stones'. Per un altre costat, el darrer concert de la fundació serà a càrrec del Duo Font Bartumeu el proper 8 d'agost als jardins de la Casa Areny Plandolit. Així, David Font a la guitarra i Carlonia Bartumeu al violoncel interpretaran el programa 'Racons del Mediterrani'.