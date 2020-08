Encamp La Nuit

Malgrat que la visita s'incloïa dins les "nits d'estiu" d'Encamp, la fresca que feia aquest dilluns a les nou a la vila encampadana avisava que la temporada està a punt d'acabar-se. Però les baixes temperatures que marcaven els termòmetres de la vila no han impedit que una trentena de persones -això sí, amb jersei i jaqueta- gaudissin de la ruta guiada organitzada pel comú, per explicar la història que hi ha al darrere de les cases del Tremat i la Mosquera i dels carrers empedrats d'aquest veïnat.

Guiats per Robert Lizarte, guia de la casa comuna, els visitants han escoltat les explicacions del nucli històric, que durant anys va acollir el centre neuràlgic del poble a l'antiga plaça de la Mosquera, on es feien tots els actes importants. Les decisions es prenien a la Mosquera, ja que el Comú (lloc on es reunien les autoritats del poble) va restar a l'actual oficina de turisme des de mitjan segle xix fins als anys 1980.

El que més ha impactat als assistents, -entre els quals hi havia la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, i la seva família-, ha sigut l'explicació de Lizarte sobre les riuades de l'any 1937 que van destrossar el centre del poble i que van obligar a reconstruir part de la vila. A través de fotografies antigues, el grup ha pogut veure l'evolució de les cases que conformen la Mosquera i el Tremat, des de les més humils fins les que van pertànyer a famílies adinerades.

Les visites nocturnes d'Encamp s'han limitat a grups de 30 persones per garantir les mesures sanitàries que han d'evitar possibles contagis de Covid-19. Segons Lizarte, "segur que els grups haguessin sigut més grans, d'haver-ho pogut fer, perquè tenim llistes d'espera; aquest tipus d'activitats han funcionat molt bé tot l'estiu". La de Sant Miquel de la Mosquera ha estat la tercera de les tres visites nocturnes que s'han fet durant la temporada. La primera va ser a Les Bons, el 10 d'agost i la segona es va realitzar el 24 d'agost per Sant Romà de Vila i Santa Maria.