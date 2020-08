Encamp obre la convocatòria per a l'XI Premi de narrativa fantàstica i de terror

Encamp obre la convocatòria de l'XI Premi de narrativa fantàstica i de terror en el qual podran participar els residents al Principat i a les comarques de la Cerdanya i l'Alt Urgell. Les persones interessades a participar en el certamen tenen fins al 18 de novembre per presentar les seves obres. Pel que fa a les bases del concurs, des del comú d'Encamp, a través d'un comunicat, s'explica que l'extensió dels treballs escrits, que han de ser narracions inèdites i correctament escrites en català, ha d'estar compresa entre tres i sis pàgines per una sola cara, a doble espai i amb mida 11 del tipus de lletra 'Times New Roman'. El concurs està format per tres categories: una d'infants de 6 a 11 anys, una de joves de 12 a 17 i una d'adults a partir de 18 anys. A més, només s'admetrà un màxim de tres relats per persona.

Les narracions s'han de presentar en un sobre tancat amb el títol del treball que al seu torn ha de tenir un sobre més petit amb les dades personals de l'autor com el nom i els cognoms, l'edat, l'adreça i parròquia, un telèfon i un correu electrònic. Els treballs s'hauran d'entregar al departament de Cultura, a la biblioteca comunal d'Encamp, a la biblioteca comunal del Pas de la Casa o per correu electrònic a biblioteca@encamp.ad. Així, des del comú indiquen que no s'admetran arxius que no es presentin en format PDF.

Totes les obres seran publicades al web del comú i tothom qui ho desitgi podrà puntuar-les. Aquests vots tindran un percentatge del vot final juntament amb el del jurat, que estarà format per tècnics del comú i personalitats en l'àmbit cultural del país. A més, el jurat podrà declarar desert algun premi si consideren que cap assoleix la qualitat convenient. Quant als premis, en la categoria d'infants els tres relats guanyadors obtindran un lot de llibres. Els joves seran premiats amb 350 euros per al primer premi, 250 euros pel segon i 100 euros pel tercer. Finalment, en la categoria d'adults hi haurà un primer premi de 600 euros, i un segon i un tercer de 350 i 200 euros respectivament.