El comú d'Encamp es mostra satisfet amb l'increment de la vigilància

La parròquia encampadana ha començat la recta final del Carnaval aquest dimarts amb la despenjada del Carnestoltes. Un esdeveniment que ha omplert de gent la plaça del Consell a l'espera de l'esdeveniment. La cònsol major d'Encamp, Laura Mas, s'ha referit a l'increment en la vigilància durant totes les festes de Carnaval a la parròquia.

Tal com ha destacat, "no s'ha registrat cap incident greu ni s'han fet destrosses al mobiliari urbà". Pel que fa al consum d' alcohol, Mas ha reconegut que s'han efectuat diverses sancions per consumir begudes la via pública, encara que enguany "el consum ha estat molt menor que altres anys". En aquest sentit, i des de la comissió de festes d'Encamp, ha recalcat que "nosaltres no tenim res a veure amb aldarulls i, de fet, els condemnem".

D'altra banda, Mas ha assegurat que en edicions posteriors, i "mentre jo sigui la cònsol d'Encamp, seguirem vetllant pel benestar de tots els veïns i veïnes de la parròquia", i en cas que fos necessari, ha dit, "reforçarem encara més la vigilància". Ha anunciat també que les actuacions que s'han dut a terme des del comú "han estat felicitades pels ciutadans". En termes generals, Mas ha valorat molt positivament el Carnaval d'Encamp 2020, així com totes les activitats que s'han programat.