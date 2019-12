El comú ret homenatge al director de cinema encampadà Àlvaro Rodríguez

La sala d'actes de la Valireta ha esdevingut, aquest dimecres, en l'escenari on el jove director de cinema Àlvaro Rodríguez ha dut a terme la xerrada 'Què és el llenguatge cinematogràfic?'. L'objectiu ha estat que els assistents coneguin en primera persona tot el procés de creació d'un curtmetratge així com les seves dificultats i els diferents elements que el conformen, com pot ser el llenguatge o els signes utilitzats. Prèviament el cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, i la cònsol menor, Esther París, han fet entrega al director encampadà d'una placa conmemorativa en reconeixement a la seva tasca dins del món audiovisual, un fet que l'ha agafat per sorpresa. Torres, ha descrit al jove director com "una futura estrella de la direcció". Rodríguez ha destacat que el cinema és un sector "molt competitiu", i ha celebrat que a Andorra, "després de molts anys, se l'està valorant".

D'altra banda, la cinquantena d'assistents han pogut gaudir de la projecció dels dos curts realitzats per Rodríguez, 'Wolves' i 'Le Blizzard', tots dos seleccionats en més de 100 festivals internacionals. Pel que fa al curtmetratge 'Wolves', se situa en la Segona Guerra Mundial i explica la història d'Arthur, un pilot de la Reial Força Aèria Britànica que fuig camp a través després d'estavellar el seu avió. Realitzat el 2016 va estar seleccionat a 110 festivals internacionals, inclòs al Festival de Sitges.

'Le Blizzard', que també situa el seu escenari principal en la Segona Guerra Mundial, ha estat present als tres festivals de cinema fantàstic més importants del món, com són Sitges, Fantasia (Canadà) i Screamfest (Hollywood), i ha estat seleccionada per a festivals qualificadors dels premis Òscars. Narra la història de la Marie, que es desperta ferida i desorientada enmig d'una tempesta de neu. Davant seu, un misteriós bosc la separa de la seva filla.