L'Esbart Laurèdia presentarà el 10 de juliol l'espectacle 'des-confinats però en pijama!!!', una proposta creada i adaptada a la 'nova normalitat' que s'està vivint després de la crisi sanitària. L'actuació, amb entrada gratuïta, tindrà lloc a les 20 hores a la plaça de la Germandat, i s'emmarca dins del programa 'A ritme d'estiu', que aquest dilluns va presentar el comú de Sant Julià de Lòria.

En clau d'humor i a través de la dansa, l'Esbart Laurèdia vol transmetre a l'espectador una visió divertida, positiva i optimista dels prejudicis que envolten el món dels grups folklòrics i de les dificultats escèniques per respectar totes les mesures sanitàries en temps de desconfinament. Segons la companyia, es tracta d'un espectacle de quilòmetre zero, fresc i despreocupat "on ens reinventem per mantenir la nostra entitat viva i activa", prioritzant la seguretat.

El fet d'incloure 'en pijama' al títol, té a veure amb què l'any 2017, dins de l'espectacle 'Humor i dansa', l'Esbart Laurèdia va crear una 'suite' de danses amb música de la Cobla Catalana dels Sons Essencials per interpel·lar al públic sobre la influència d'estils de dansa més moderns en alguns esbarts. Es van batejar com a "balls de pijames" per la simplificació del vestuari. Ara han decidit recuperar-los per il·lustrar aquesta etapa de pèrdua d'hàbits i ritmes.