La cartoixa d’Escaladei, la catedral de Tortosa... i ara Sant Vicenç d'Enclar

Un pas més per a la reconstrucció del campanar de l'església de Sant Vicenç d'Enclar, que va caure ara fa un any. Així, el Govern ha aprovat l’adjudicació definitiva de la selecció d’un equip de professionals per a l’elaboració del projecte i la direcció d’obra de reconstrucció. El concurs públic s’ha adjudicat a l’empresa francesa Letellier Architectes, a l’equip encapçalat per l’arquitecte Axel Letellier, per un import total de 41.800 euros.

La proposta guanyadora està encapçalada per Letellier, arquitecte del patrimoni i arquitecte en cap dels monuments històrics de Tolosa. A més, incorpora al seu equip un arquitecte català, Carles Brull, expert en patrimoni i responsable de la restauració de grans monuments com la cartoixa d’Escaladei, la catedral de Tortosa o les muralles romanes de Tàrraco. L’equip també compta amb dos arquitectes andorrans, Gerard Veciana i Lluís Ginjaume.



L’empresa guanyadora del concurs públic té ara quatre mesos, a comptar des de la signatura del contracte, per a la redacció del projecte que serà la base per a la reconstrucció del campanar esfondrat la nit del 19 al 20 de desembre del 2019 enmig d’un temporal de pluja i vent. Des de llavors s’ha desenvolupat un estudi per desenrunar que ha permès obtenir dades i disposar de nova informació que serà clau per a la redacció del projecte per a la reconstrucció fidedigna del campanar.



El bé immoble i la seva part malmesa tenen una doble consideració de document històric i d’objecte arquitectònic i, per tant, la seva recuperació de restauració, reconstrucció, conservació i posada en valor obliga a fer una aproximació multidisciplinària.