Escaldes-Engordany opta per una celebració "més reduïda i més familiar"

“Serà una festa major més reduïda, més familiar, però tindrem festa major”. D’aquesta manera destacava el cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Joaquim Dolsa, com malgrat les dificultats i les mesures que s’han hagut de prendre finalment hi haurà celebració. Des del comú i des de la Unió Proturisme s’ha treballat per garantir, per sobre de tot, que sigui “una festa segura” per evitar que hi pugui haver propagació del virus. Per aquest motiu, els actes acabaran a les deu de la nit, l’aforament estarà reduït a 250 persones a l’aire lliure i cent en espais tancats, tots els concerts seran amb la gent asseguda i durant totes les actuacions caldrà estar amb la mascareta posada. Així, s’ha volgut poder celebrar la festa encara que sigui “amb actes més petits, amb espais més reduïts” però amb oferta per a tots els públics i amb ‘clàssics’ com l’ orquestra Maravella (que actuarà dissabte 25 de juliol a les set de la tarda al Prat del Roure) o el tradicional ball de Santa Anna, que es farà el diumenge 26 a les dotze del migdia a la plaça Santa Anna; en aquesta ocasió, però, no hi haurà ball amb les autoritats.

La festa arrenca aquest dijous a dos quarts de cinc de la tarda amb trabucada i xaranga, que en lloc de fer cercavila actuarà a la plaça Coprínceps, on el públic estarà assegut. A les cinc s’inaugurarà el mercat de pagès, al passeig de l’Arnaldeta de Caboet, l’avinguda Nacions Unides, carrer dels Veedors i el carrer François Miterrand. “Serà un mercat per comprar”, no per menjar ni per fer degustacions, han destacat tant Dolsa com el president de la Unió Proturisme, Jaume Ambor, ja que es vol evitar que la gent es tregui la mascareta. Per aquest motiu, tampoc hi haurà les habituals paradetes de menjar ni tampoc servei de bar. A més, i per garantir que hi hagi més espai, l’avinguda Nacions Unides estarà tallada al trànsit. El mateix dijous, a dos quarts de vuit actuarà a l’aparcament dels Veedors Dj Montalvo i a les deu, com cada dia, es donarà per acabada la festa.

Des de l’organització s’ha optat per donar més espai als artistes del país i també per oferir actuacions al vespre a l’aparcament dels Veedors, així a Dj Montalvo, el seguirà, divendres, un tribut a U2; dissabte Salva Racero i Miquel Abras (en aquest cas, a les set de la tarda) i diumenge a les vuit serà el torn de Patxi Leiva.

Per als més petits, hi haurà un espectacle a càrrec d’un faquir, divendres a les quatre de la tarda a l’aparcament dels Veedors i, al mateix escenari, màgia, el dissabte, a dos quarts de cinc de la tarda. Diumenge, podran gaudir de contacontes a dos quarts de sis. A més, hi haurà unes quantes atraccions, per als més petits, al Parnal, un espai que és “molt gran” i on es vol garantir que no hi hagi aglomeracions. De fet, tant des del comú com des de la Unió Proturisme es treballarà perquè no se superi l’aforament permès als diferents espais i perquè tothom respecti les normes. “Estem demanant la col·laboració de la gent”, ha subratllat Dolsa.

I pel que fa als actes habituals, tal com s’ha esmentat es manté l’actuació de l’Esbart Santa Anna en el ball de diumenge. En aquest sentit, el president de l’esbart, Josep Martín, ha lamentat que el festival que es feia habitualment s’hagi hagut de suspendre així com altres actes que tenien previstos per celebrar els 70 anys de l’agrupació. El que no volien era no poder “mantenir la tradició” i que s’hagués d’anul·lar, també, el ball del dia 26. També hi haurà havaneres, a càrrec de Cavall Bernat, dissabte a les vuit del vespre al parc de la Mola.

De manera paral·lela, els restaurants de la parròquia oferiran menús especials en una iniciativa posada en marxa des del comú i que pretén “promocionar la restauració de la parròquia”. Ja hi ha una trentena de participants que s’hi han inscrit.

Escenari per als artistes del país

I en el marc de la “promoció dels artistes del país”, el comú també posa en marxa ‘A contracorrent’, una proposta en la qual es facilita l’escenari de la plaça Santa Anna a tots aquells que hi vulguin actuar. La proposta s’allargarà, ha dit Dolsa, fins que faci bon temps i es tracta d’un espai obert a tot tipus d’espectacle. Cal fer la reserva del dia i hora a la plaça del comú i les actuacions poden ser qualsevol dia, amb una durada màxima de dues hores.