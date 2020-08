Escaldes sonarà a ONCA tota la setmana

Escaldes-Engordany s'omple de música aquesta setmana gràcies a les sis propostes que oferirà la Fundació ONCA en el marc dels cicles ON-Carrer i Engordany a duo. Així, el cicle ON-Carrer presenta les actuacions de John Holt Dj, Antònies Darkness, Els Pali, Teresina Childsongs i Tudo's Band que es realitzaran en diferents espais del parc del Roure del 17 al 21 d'agost, a les 19 hores. El cicle compta amb la col·laboració del comú de la parròquia.

I el dimecres 19 d'agost, a les 19 hores, el cicle Engordany a duo, continua amb el duo Coprincesse format per Eva Gómez (cantant) i Carles Alsina (piano), que protagonitzaran una tarda de música francesa. És imprescindible fer reserva de plaça a l'oficina de turisme d'Escaldes-Engordany.

Així, en el marc del cicle ON-Carrer, aquest mateix dilluns al vespre DJ John Holt aproparà al públic un repertori molt popular dels gèneres 'house' i 'funky'. Ja dimarts, Antònies Darkness oferiran un repertori que es basa principalment en versions de pop-rock revisades des d'un punt de vista més acústic i folk. Dimecres arriba el torn d'Els Pali que oferiran un concert on es barregen cançons amb versions de música espanyola, fusions de diversos estils com la rumba, el flamenc, i el 'funky', entre altres, creant un còctel de peces tranquil·les i íntimes amb d'altres molt més animades per fer ballar al públic. Ja dijous Teresina Childsongs oferirà un repertori adreçat als infants amb un petit recorregut pel món de Disney i divendres serà el torn de Tudo's Band amb grans èxits de la música pop-rock de cantants com Elvis Presley o George Michael.

I en el marc del cicle Engordany a duo, Coprincesse presenta la música popular que va marcar els anys 30 a París, un moment de descans entre dos temps convulsos on calia respirar de nou l'alegria i recuperar la il·lusió. Un duo que convida a ballar amb ritmes de valsos i melodies alegres que van ser popularitzats per artistes com Brel, Piaf, Trenet, o Bourvil, entre altres, o clàssics més recents com Gainsbourg, Hornez i Porter.