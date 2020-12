Exposició conjunta d'autors catalans del museu Carmen Thyssen i Crèdit Andorrà

El Museu Carmen Thyssen i Crèdit Andorrà s'han unit per presentar la cinquena exposició del museu sota el títol 'Talents amb denominació d'origen. De Rigalt a Puigdengolas'. L'exposició, que estarà disponible a partir del 12 febrer i fins al 9 gener del 2022, serà una "sinergia fabulosa entre la col·lecció d'art català de Crèdit Andorrà i la col·lecció d'art català del Thyssen", ha explicat el comissari artístic de l'exposició, Guillermo Cervera. En total hi haurà 28 obres, 23 cedides per l'entitat bancària i 5 de la col·lecció Carmen Thyssen. Quant a les obres de la col·lecció d'art de Crèdit Andorrà, algunes seran de les quines estan exposades a l'edifici central de l'entitat i d'altres guardades als seus arxius. "Volíem facilitar que les obres poguessin arribar al major públic que sigui possible", ha indicat el director de Comunicació Corporativa, Màrqueting i Transformació Digital Clients de Crèdit Andorrà, Joan Ramon Mas, durant la roda de premsa de la nova exposició.

En l'exposició es podran observar obres de pintors catalans des de mitjans del XIX fins a mitjans del segle XX que aniran des de Lluís Rigalt fins a Josep Puigdengolas, passant per Ramon Casas. "El nexe d'unió dels autors seria l'escola d'arts de belles arts de Barcelona", ha comentat Cervera, qui ha destacat que en aquest període la riquesa artística dels artistes catalans és elevada i la seva necessitat creativa es veu influenciada pel que estava passant a França. De fet, ha matisat que l'exposició "permet fer una representació molt important del que estava passant a l'època". Cervera també ha comentat que la imatge de l'exposició serà una obra sobre els prats de Santa Coloma de Joaquim Mir, artista que va pintar Andorra.

Totes les obres seleccionades tenen una mateixa línia artística per tal que el discurs artístic tingués un sentit enriquidor, ha manifestat Cervera. Concretament, a l'exposició es podrà observar dues obres de Joan Roig i Soler, una de la col·lecció de Crèdit Andorrà i una altra de la col·lecció Carmen Thyssen sobre la platja de Vilanova, amb la diferència que una dona la visió de sud cap a nord i l'altra de nord cap a sud. "Es podrà veure com canvia la llum" en funció de la zona i parlar i dialogar entre dues obres del mateix artista, ha indicat Cervera.

Aquesta exposició neix arran de la situació de pandèmia actual i de la situació complexa que dificulta el moviment d'obres. L'objectiu era crear un vincle de la cultura i poder arribar a la població en un moment difícil, ha declarat el comissari artístic, qui ha afegit que amb una gran quantitat d'obres del país del fons artístic de Crèdit Andorrà es garanteix el compromís cultural i no es posa en risc el fet de no poder celebrar una exposició per la complexitat del moviment d'obres. Per la seva banda, el gerent de les tres fundacions participades pel ministeri de Cultura: Fundació ONCA, Fundació ENA i Museand, Josep Farràs, ha remarcat que les col·laboracions entre públics i privats seran molt importants en el model de societat postcoronavirus per tal de poder tirar endavant projectes d'envergadura.

Cal recordar que fins al gener es pot gaudir de l'exposició 'Influencers en l'art', en la qual fins al moment han passat 12.000 visitants. Farràs s'ha mostrat satisfet per la rebuda de l'exposició tot i els mesos que el museu ha hagut d'estar tancat. Finalment, Cervera ha volgut agrair a tota la gent implicada en la futura exposició per haver-la fet possible en només sis mesos, i ha recordat que l'exposició que hi havia prevista, vindrà el 2022. També ha manifestat que l'obra 'Mata Mua' no vindrà al Principat el 2021, però ha concretat que "això no vol dir en un futur no pugui venir".