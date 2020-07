El Festival Colors d'Estiu es muda de la plaça Coprínceps

El Festival Colors d'Estiu tornarà a omplir de música i cultura els carrers d'Escaldes-Engordany, una tradició, que enguany només serà amb músics del país. La situació generada per la Covid-19 ha fet replantejar el model de festival i no tindrà com a epicentre la plaça dels Coprínceps com els altres anys, sinó que s'ubicaran espectacles a diferents llocs de la parròquia, menys coneguts, els quals seran els "que marcaran l'aforament per l'espectacle", tal com ha indicat el conseller de Vida Cultural i Aparcaments, Valentí Closa. A més, tot i tenir una cinquena part del pressupost dels altres anys, Closa, ha subratllat que no han baixat el nivell de qualitat i "culturalment s'han muntat espectacles molt potents".

Així, els dilluns, a partir de la setmana vinent, serà el dia de la dansa al parc de la Mola. En la mateixa línia, la cap de departament de Cultura del comú escaldenc, Anna Garcia, ha comentat que la dansa també es desplaçarà fins a Engolasters, i ha matisat que "tots seran artistes multidisciplinars del país".



Ja de cara als dimarts, se seguiran fent les rutes de descoberta de la parròquia i a l'agost al Centre d'Art d'Escaldes-Engordany (CAEE) s'oferirà una exposició i un taller familiar. Garcia ha explicat que els dimecres els espectacles es desplaçaran fins a la placeta d'Engordany. "Gràcies a la col·laboració de l'ONCA s'oferiran sis concerts en format duo" del 22 de juliol al 26 d'agost a les 19 hores. Les actuacions seran protagonitzades per sis duos de gèneres musicals diferents. GuitarBellows interpretarà Jazz Manouche i nou tango el dimecres 22 de juliol. Un duo de la JONCA actuarà amb un programa clàssic el 29 de juliol, i el 5 d'agost serà el torn d'Old School i la seva proposta de versions de rock. El 12 d'agost, el Duo Font & Bartumeu reprendrà el gènere clàssic, el 19 d'agost, Coprincesse serà el duo protagonista de música francesa i per tancar el nou cicle, el 26 d'agost, el Duet Daura s'endinsarà a la música d'arrel tradicional del Pirineu.

Com a novetat i variant el registre, els dijous serà el torn de la màgia. En aquest sentit, el comú ha dividit la parròquia en quatre zones, quatre terrasses i quatre mags. "Cada mag s'aproparà a les terrasses" a fer espectacles i "cada dijous aniran rotant de zona", ha indicat Garcia.

D'altra banda, Closa ha declarat que gràcies al suport de l'ONCA s'ha pogut oferir un programa tan complert com els dels altres anys. Per aquest motiu, igual que en la resta de parròquies, la formació oferirà l'espectacle 'ON-CARRER', el qual es trobarà a la parròquia escaldenca entre el 17 i el 21 d'agost i seran espectacles que sortiran del Prat del Roure. Un dels altres canvis d'enguany és l'espectacle itinerant de 'Turistes i Banyistes'. "S'ha modificat el recorregut i s'han ampliat el nombre de sessions", les quals sortiran cada quinze minuts. Des del departament de Cultura han volgut fer una crida a la gent de la parròquia perquè participi com a actors en aquest "pessebre d'estiu", en què tant actors com espectadors hauran de dur mascareta. Pel que fa a la resta d'actes, Garcia, ha volgut recordar que tornaran a acollir el 21è Festival d'Orgue a l'església Sant Pere Màrtir amb un duet polonès, i que el dilluns 27 de juliol a les 21.30 hores al Prat del Roure hi haurà un picnic amb el grup Love It, el qual serà el seu comiat.

Des del comú han remarcat que els aforaments per cada espectacle vindran marcats pels llocs. Tot i així, Closa ha recordat que des del comú han contractat més joves i els quals miraran de contenir l'aforament. A més, tots els indrets tindran un recorregut amb una entrada i una sortida, i es podrà fer reserva prèvia pels espectacles a l'oficina de turisme.

Festa major d'Escaldes-Engordany

Quant a la festa major, han indicat que donades les noves mesures sanitàries, es troba una mica aturada però han assegurat que estan treballant perquè n'hi hagi. "Estem treballant amb la mateixa línia i amb grups del país", ha comentat Closa, qui ha indicat que estan amb reunions i que tot es troba supeditat a la situació actual. Tot i així, esperen poder tenir tancat el programa abans de divendres.