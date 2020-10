El Festival de titelles d'Encamp esgota les entrades en tots els espectacles

El Festival de titelles d'Encamp i el Pas de la Casa d'aquest cap de setmana tanca amb un balanç "molt positiu" tot i el context de la pandèmia, segons informa el comú aquest dilluns en un comunicat. Les entrades s'han esgotat per als quatre espectacles, que han complert les mesures de seguretat per la prevenció de la Covid-19, les quals només permetien un aforament limitat al 30%, 120 localitats a Encamp i 45 al Pas de la Casa.

El conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, ha manifestat que "els més petits són dels més perjudicats per les restriccions de la pandèmia i per això programar aquest tipus d'activitats pensem que pot ajudar". El conseller també ha afegit que "amb una mica d'esforç i adaptació per complir amb les mesures de seguretat aprovades al protocol és possible impulsar la cultura amb seguretat".

El festival arrencava dissabte amb l'obra 'Klé' de Teia Moner a la sala de festes del Complex d'Encamp i 'On vas, Moby Dick?' del Centre de Titelles de Lleida, a la sala de festes del Pas de la Casa, que incloïa el format audiovisual combinat amb música i titelles. L'obra 'Klé', dirigida per Teia Moner i representada per la companyia Addaura Teatre, va il·luminar la sala amb un espectacle inspirat en la vida i obra de l'artista suís Paul Klee. L'espectacle narrava algunes de les anècdotes més destacades de la seva vida i es convidava al públic a descobrir una de les seves facetes més desconegudes: la música, gaudida en directe amb el violinista del grup musical Blaumut, Vassil Lambrinov. Segons han explicat des de l'equip de direcció, l'obra també ha patit modificacions per tal d'adaptar-se a les recomanacions sanitàries, però l'objectiu final continuava sent el mateix: entretenir el públic a base de màgia, dansa, malabars, música i titelles.

El diumenge aquest mateix espectacle va tenir lloc al Pas de la Casa i a Encamp es tancava el festival amb l'obra 'El monstre de colors' de la companyia Tutatis-Teatro imaginario, inspirada en el conte infantil d'Anna Llenas amb més de 300.000 exemplars venuts i traduït a setze idiomes.

El conseller de Cultura i Afers Socials s'ha "disculpat" amb els infants que no han pogut accedir a les entrades per la limitació de l'aforament i ha avançat que per al mes de novembre es preveu una nova programació de teatre infantil, en aquest cas un musical dedicat a la pel·lícula de Disney 'La Bella i la Bèstia'. Des del comú es té ja la mirada posada en el festival de l'any vinent amb la intenció d'incrementar les activitats per al públic infantil i en la mesura que sigui possible, si la pandèmia ho permet, recuperar els tallers com havien tingut les edicions anteriors.