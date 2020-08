Festival d'orgue com a "vàlvula d'escapament" en el moment actual

“Vam valorar que valia la pena continuar amb l’oferta com un punt de desconnexió, una vàlvula d’escapament i oferir un camí d’evasió, de recreació” artística. Això és el que van tenir en compte els responsables del Festival internacional Orgue&nd per decidir mantenir la cita tot i que fos renunciant a les activitats paral·leles i havent-se d’adaptar a les normes de seguretat sanitàries. El que es volia era donar un “missatge positiu” i mantenir aquesta oferta, ser “presents en l’àmbit cultural”, tal com han explicat el director artístic del festival, Ignacio Ribas i l’arxiprest de les Valls, mossèn Ramon Sàrries en la presentació de l’esdeveniment, que arriba a la 21a edició amb cinc concerts amb els quals creuen que malgrat no poder oferir les propostes com les visites dels orgues “l’essència” del festival es manté “intacta”.

La cita es durà a terme entre les esglésies d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i la Massana i torna a incloure artistes de renom internacional, com Thomas Ospital, un jove intèrpret que ja es considera un dels millors organistes del món, tal com ha recordat Ribas.

El festival arrencarà el 10 d’agost a l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes-Engordany, amb el concert de Renata Marzec i Radoslaw Marzec, titulat ‘Dues individualitats en unió’ i en què es podrà escoltar, junts, orgue i violoncel per primera vegada en el marc del festival. Els dos intèrprets polonesos oferiran obres de Bach, Albéniz, Clérambault, Grigny i Sulzer. La següent cita serà el 12 d’agost a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella, on Ospital oferirà un concert titulat ‘Viatge en el món de l’orgue’ amb obres de Mozart, Bach i Duruflé. Ribas ha destacat que Ospital és un gran improvisador i que, per tant, podria ser que el recital finalitzés amb una improvisació de l’artista. El tercer concert tindrà lloc també a Sant Esteve i anirà a càrrec de Przemyslaw Kapitula, amb un programa centrat bàsicament en la música polonesa i amb un especial homenatge a Vierne, de qui es compleix 150 anys del seu naixement. ‘De la música polonesa a l’aniversari de Louis Vierne’ és el títol escollit per al recital que tindrà lloc el 15 d’agost.

Ja el dia 19 serà el torn d’ Alessandro Bianchi, que amb el concert ‘Nova et vetera’ oferirà als assistents un recorregut per autors “absolutament desconeguts” amb l’excepció de Bach, tal com ha explicat el director artístic del festival. La cita serà a la Massana. I per al darrer concert, el que oferirà Aaron Ribas a Sant Esteve, també s’ha escollit Vierne entre els autors que s’interpretaran. Així, sota el títol ‘Tocata nocturna’ l'organista oferirà un repertori amb peces de Bach, Chopin, Migó, Heiller, Debussy i, com s’ha esmentat, Vierne.

Tots els concerts tindran lloc a dos quarts de deu de la nit i els organitzadors recomanen que es faci cita prèvia ja que l’aforament està reduït a una tercera part de la capacitat de les esglésies. Serà obligatori l’ús de la mascareta i hi haurà gel hidroalcohòlic a disposició dels assistents. Tal com ha incidit Sàrries, “serà molt segur venir als concert del festival, estem oferint seguretat”. I pel que fa a les dificultats en l'arribada que puguin tenir els artistes arran de les limitacions en certs països, han explicat que se'ls ha recomanat viatjar via Tolosa.