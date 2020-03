Fomentar les visites als museus a través del joc

La ministra de Cultura, Sílvia Riva, ha presentat aquest dimarts el projecte educatiu ‘Els museus donen joc’, que pretén augmentar la presència dels infants en els centres culturals del país. Riva ha fet la presentació de la proposta, que engloba vuit museus i monuments del Principat, acompanyada de la cap de l’àrea de Museus, Marta Planas, i la creadora de la iniciativa, la pedagoga Olga Armengol. El projecte consta de vuit fascicles –un per a cada museu– on es descriu cadascun dels espais i s’inclouen jocs per donar a conèixer el patrimoni i la història nacional. Cada fulletó està presentat per un membre dels Valira, una família fícticia creada per a l’ocasió, que vol ser una presentació de la societat andorrana, amb una mostra intergeneracional de fills, pares i avis. La inciativa, segons Riva, “serveix tant per a famílies com per al col·lectiu docent que visita els museus amb els alumnes”. La ministra també ha afegit que, en un futur, hi ha la voluntat “d’ampliar la família” amb nous museus i centres culturals del país.

Jocs amb polèmica

La presentació dels fascicles, que mostren com hauria de ser una família estàndard del país, amb un pare i mare i dos fills, no ha estat exempta de polèmica. Preguntada sobre si el projecte exclou la realitat de les famílies monoparentals i homosexuals, la responsable directe del projecte, Olga Armengol, s’ha defensat dient que “vol ser una representació de la societat andorrana, amb una mostra intergeneracional entre homes i dones, independentment de si són germans, pares o fills”. En aquest sentit, la cap de d'àrea de Museus, Marta Planas, ha explicat que amb aquest tipus de treball es vol fomentar el públic familiar i que els infants prenguin la iniciativa de visitar els espais.

Balanç de visites

La presentació del projecte també ha servit per fer balanç sobre el nombre de visites que han rebut els centres d’art i cultura durant el 2019. La cap de l’àrea de Museus ha detallat que 191.281 persones han passat pels museus del país. El més visitat ha estat el Museu Fàbrica Reig amb 21.616 persones, “amb un augment destacat de visitants”, segons Planas, seguit de la Casa de la Vall (19.320) i el Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (17.930). La responsable cultural ha matisat que “la majoria dels visitants són nacionals i la màxima concentració de públic es va produir en les jornades Nits d’estiu als museus”.