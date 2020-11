Fotografies sobre la identitat impreses en pedra seca

La fotògrafa Montserrat Altimiras proposa una reflexió artística sobre la identitat amb la pedra seca com a suport de les imatges, una intervenció efímera en una paret de pedra seca del Castellar, a Arcalís. 'Identitat fragmentada' és el títol de l'obra que l'artista presenta a la parròquia, un treball que va ser seleccionat per al Concurs internacional d'art 'Andorra, Art i Identitat'.

L'obra s'emmarca en la celebració de la Setmana del paisatge de pedra seca. Aquest dissabte hi ha prevista una visita guiada fins al lloc de la intervenció. "Com el mur de pedra seca que es construeix pedra a pedra, el país s'ha anat construint, i es construeix, gràcies a les vides de tots i cadascun de nosaltres", explica l'artista en referència al paral·lelisme que estableix entre la pèrdua del patrimoni natural i la pèrdua d'identitat.

L'obra es concreta en la transferència de divuit imatges en paper japonès adherit a la pedra, que volen ser retalls de la memòria. El treball es presenta com un fragment de vida: "Petits o grans fragments de tot allò que vivim, sentim i recordem com a individus forma part d'aquest patrimoni", afegeix Altimiras. L'artista està documentat gràficament el procés natural de degradació de l'obra com a part d'aquesta reflexió per deixar constància del pas del temps.