Influència francesa i Beethoven, protagonistes del Concert de Cap d'Any

Novament la música clàssica ha tornat a protagonitzar l'estrena de l'any. L'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra ( ONCA), sota la batuta de Francesc Prat, ha estat l'encarregada d'oferir el tradicional Concert de Cap d'Any que aquest any ha portat per títol 'Valsos, polques i molt més'. L'actuació ha volgut ser, a l'inici, un homenatge a "un dels grans músics i compositors que ha tingut la història de la música occidental", Ludwig van Beethoven, de qui aquest any, tal com ha recordat Prat, es commemoren els 250 anys del seu naixement. L'orquestra ha interpretat l'obertura de 'Les criatures de Prometeu'.

El programa ha estat marcat essencialment per peces de Johann Strauss, com 'El carnaval de París', 'Sota llamps i trons', el 'Vals de l'emperador' o 'Perpetuum Mobile', però també hi ha hagut peces de Claude Debussy ('Petite suite'); de Josef Strauss ('Feuerfest!') i Jacques Offenbach ('Intermezzo i Barcarola'). I és que tal com ha manifestat Prat, s'ha volgut incidir en el "gust francès" que, ha afegit, "ha impregnat molt la música occidental al llarg de la història, ja des del Barroc ha estat una font molt forta d'inspiració estilística". D'aquesta manera, si ve l'any passat, també de la mà Prat, es va voler anar més enllà de les polques i els valsos, "que és el que tothom espera en un concert de Cap d'Any", i es van oferir peces que mostressin el gust italià, aquest any s'ha viatjat fins a la música francesa.

Ha estat la segona vegada que Prat ha dirigit l'ONCA i ha manifestat que per a ell és molt important, ja que quan estudiava, dins "l'ambient musical" que vivien, l'ONCA va suposar "una mena de despertar" per a molts dels seus companys i per a ell mateix. "És dirigir l'orquestra que tantes vegades anava a escoltar i on tocava gent que jo admirava".

Amb aquesta actuació, el comú d'Ordino i la Fundació Crèdit Andorrà han donat per tancada una nova edició de l'Ordino Clàssic.