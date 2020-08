El 2020, sense Jambo Street Music

El Jambo Street Music queda finalment cancel·lat i no se celebrarà aquest any. Així ho han decidit els organitzadors i els patrocinadors després de veure l'evolució de la situació sanitària, que creuen que fa "inviable el desenvolupament del Jambo amb l'esperit que el caracteritza". Cal recordar que la cita s'havia de celebrar el segon cap de setmana de setembre, després d'haver estat posposat, ja que inicialment la data escollida era el cap de setmana de sant Joan.

Des de l'organització destaquen que un dels motius principals que els "empenyia a mantenir viva l'edició del 2020 eren els músics" un col·lectiu que, recorden, està patint arran de la situació actual. Malauradament, afegeixen, s'han vist obligats a prendre la decisió "dolorosa" de suspendre la cita.

Els organitzadors ja treballen en l' edició del 2021 i avancen que la voluntat és que els músics que estaven convocats per a aquest any hi puguin prendre part en aquesta cita musical que se celebra al centre històric d'Andorra la Vella. Les dates escollides per a l'edició del 2021 són els dies 17, 18, 19 i 20 de juny.