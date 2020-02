Lang Lang tanca la Temporada d’Andorra la Vella

El pianista xinès Lang Lang serà l'encarregat de tancar la Temporada Andorra la Vella MoraBanc el diumenge 29 de març a les 18 hores al Centre de congressos de la capital amb un concert de música clàssica, tal com s'ha anunciat en la roda de premsa per presentar la segona part de la temporada. La cònsol major d'Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha manifestat que "la temporada no ha perillat mai" i ha insistit en el fet que no s'ha pogut presentar abans per una qüestió purament tècnica. "No s'ha pogut presentar amb antelació suficient a conseqüència de les eleccions", ha afirmat Marsol, qui ha explicat que la corporació sortint no podia aprovar els pressupostos al desembre "perquè la legislació no ho permet fins a l'any en curs quan hi ha un canvi de corporació". Per aquest motiu, fins que no s'han aprovat els pressupostos aquest gener no "vam estar en disposició de poder firmar tots els contractes o la programació que teníem acordada".

Quant a la temporada, la cònsol major ha indicat que continua en la mateixa línia que en els darrers anys i segueixen apostant "per un cartell d'alt nivell". Per aquest motiu, després de les actuacions del tenor Piotr Beczala, del ballet de Niça i de l'Academy of St Martin in the Fields, es porta l'artista Lang Lang "com una gran aposta per Andorra" i "pel reconeixement cultural". Quant a aquest darrer concert, Josep Maria Escribano, director artístic de la temporada, ha remarcat que el pianista "és una figura mediàtica" i el concert serà "un esdeveniment de primer nivell internacional per Andorra", el qual portarà un programa especial. En aquest aspecte, Lang Lang realitzarà un concert curt sense mitja part en el qual interpretarà, primer l'obra op.18 de Robert Schumann, i després tocarà les ' Variacions Goldberg', de Johann Sebastian Bach. Escribano ha indicat que Lang va demanar interpretar aquestes variacions d'una tirada, fent que el concert duri aproximadament poc més d'una hora i vint minuts.

Les 'Variacions Goldberg' estan formades per un conjunt de 30 variacions i interpretarà les mateixes peces que en el concert que realitzarà vuit dies abans a Barcelona, el qual ja fa més d'un any que les entrades estan esgotades. "Formem part d'aquesta gira selecta", ha remarcat Escribano, qui ha volgut destacar que es tanca la temporada "de forma espectacular".

Pel que fa al pressupost total, Marsol ha indicat que es manté el dels altres anys amb 100.000 euros aportats per part del comú i 100.000 per part de MoraBanc. En aquest sentit, ha volgut agrair les aportacions dels col·laboradors, les quals han permès tenir un pressupost superior als 240.000 euros i "poder tenir aquest cartell". Finalment, Mireia Maestre, directora de Comunicació i Marca de MoraBanc, ha volgut afegir, per la seva part, que continuen sent capdavanters en l' oferta cultural i artística del país i ha indicat que les entrades es trobaran a la venda a partir d'aquest dijous a la tarda a la web de MoraBanc, a l'oficina de Turisme d'Andorra la Vella i al departament de Cultura del comú, a la Llacuna, amb els mateixos preus que fins ara, entre els 25 i els 35 euros.