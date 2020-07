Cita amb nous protagonistes a 'Turistes i banyistes'

' Turistes i banyistes' torna per tercer any als carrers d'Escaldes-Engordany perquè la gent pugui descobrir personatges de la història escaldenca i del país i també indrets amagats de la parròquia com el poblet d'Engordany. La cita arriba adaptant-se a les exigències de la crisi sanitària amb la qual cosa les escenes interiors i aquelles en les que s'oferia menjar al públic han estat retirades. A més, s'ha reduït l'aforament de les sessions a 20-25 persones (anys anteriors eren 40) però en contrapartida s'han incrementat les funcions i així, cada dia que se celebri l'espectacle hi haurà quatre passis. 'Turistes i banyistes', tal com ha explicat la directora artística, Irina Robles, inclou "novetats" tot i que el recorregut és el mateix que altres anys. La voluntat és que el públic es pugui retrobar amb els personatges que més els agrada però també descobrir-ne de nous. Aquest any aquests nous convidats seran Lina Pla, la filla del doctor Pla, i el primer agent de circulació que va tenir Escaldes-Engordany, el Daniel.

Dissabte i diumenge de la setmana que ve s'oferiran les primeres sessions, que posteriorment es reprendran el 19 i 20 de setembre. Dissabte s'ofereixen les sessions nocturnes i en canvi diumenge seran al matí. Arran del fet que els grups hagin de ser més petits, el comú ha decidit que l'inici del recorregut sigui cada quinze minuts i que les funcions, tal com s'ha esmentat, s'incrementin. Així, tal com ha explicat la cap del departament de Cultura, Anna Garcia, el dissabte de la setmana que ve la primera de les sessions serà a les 21.30 hores i les tres següents sortiran amb una diferència d'un quart d'hora. El diumenge, la primera funció arrencarà a les onze del matí. Les entrades es posen a la venda aquest divendres a l'oficina de turisme a un preu de tres euros.

Una trentena d'actors donaran vida als diferents personatges d'un espectacle que el conseller de Vida Cultural i Aparcaments d'Escaldes-Engordany, Valentí Closa, ha manifestat que està "totalment arrelat" a la parròquia. Garcia l'ha definit com "el pessebre vivent d'estiu" i ha recordat que es va posar en marxa per celebrar els 40 anys de la parròquia.

Totes les escenes són "en clau de comèdia", segons explica Robles, i han estat creades expressament per l'espectacle, en el que aquest any els espectadors podran descobrir el personatge de Lina Pla, una dona que va estudiar a l'estranger i que s'ocupava de fer traduccions a l'anglès. Es vol "reivindicar" aquest personatge femení i també es 'convida', tal com s'ha esmentat, el primer agent de circulació. Robles ha volgut fer "una crida a la cultura segura" i a consumir produccions locals.