'L'última ossa d'Ordino' es trasllada a Prat de Call

La plaça Prat de Call acollirà aquest dimarts a les dotze del migdia la representació de ‘ L’última ossa d’Ordino’. Es tracta de la quarta edició d’aquesta representació popular satírica en la qual els dallaires del poble acaben per matar l’última ossa que té atemorits els vilatans. Els tres dies de dol nacional han fet ajornar la funció que estava programada per a aquest diumenge.

Les mesures de seguretat per la crisi sanitària faran que sigui una edició peculiar amb la plaça Prat de Call com a nou escenari en lloc dels jardins d’Areny-Plandolit. L’ aforament és limitat i s’ha facilitat el telèfon de l’oficina de turisme per reservar l’entrada de l’ossa.

A la parròquia era tradició interpretar aquesta farsa el dia de Sant Esteve als carrers del poble, un quadre de costums que feia més de 25 anys que no es representava. Gràcies a l’empenta dels veïns, membres de l’esbart i altres voluntaris residents, ‘L'última ossa d’Ordino’ s’ha recuperat amb èxit de públic com una activitat que s’ofereix en el marc de la fira de Nadal. La present edició, tot i excepcional per les circumstàncies, pren un protagonisme especial ja que al 2021, el ministeri de Cultura conjuntament amb Ordino i Encamp presentaran la candidatura pel reconeixement com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la Unesco, de les festes de l’os dels Pirineus, candidatura liderada pel govern francès per les festes de l’Alt Vallespir.