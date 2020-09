Maria Reig: “Una de les coses que més m'ha fet patir ha estat veure com el patrimoni d'Andorra s'ha destruït a cop d'excavadora”

Maria Reig, impulsora de Cal Pal i del curs d'artesans de la pedra seca, no amaga la seva satisfacció perquè Andorra reguli, fomenti, divulgui i fins i tot obligui a construir amb aquest tipus de tècnica que forma part del mateix ADN del país. “Cal Pal ha posat la llavor i estic molt satisfeta que hagi fructificat i ja sigui un fet, fins i tot dins les polítiques del Govern”, explicava Reig aquest dilluns, durant l'acte d'inauguració de la segona edició del curs que instrueix en la reparació de murs, terraplens, empedrats i barraques aixecades amb aquesta tècnica. I és que a partir d'ara l'administració obligarà les empreses constructores que vulguin endur-se un concurs relacionat amb la construcció o reparació de patrimoni arquitectònic fet amb pedra seca, a tenir coneixements sobre aquesta tècnica. Sant Vicenç d'Enclar n'és el primer.



Una mesura que arriba “tard”, segons Reig, però que almenys farà que “alguns no haguem de patir tant”. I és que per a l'empresària, “una de les coses que més m'ha fet patir durant tota la meva vida ha estat veure com el patrimoni natural i cultural d'Andorra s'ha destruït a cop d'excavadora, i com a la gent li sabia greu veure-ho però ningú no deia res”. Empès per la inèrcia legislativa continental, de preservació del paisatge com a bé cultural, l'executiu andorrà, diu Reig, ha entès que “es pot fer tot, si se sap preservar amb mesures correctores dels impactes”.



En aquest cas, l'ús de la tècnica de la pedra seca s'ha integrat tant a les polítiques de conservació com també les d'obra nova. “Així podem dir que avui quan es faci una destrucció territorial, hi haurà una reconstrucció amb murs de pedra seca, allà on hi puguin ser, perquè almenys hi haurà una sensibilització”, conclou, una mica més alleugerida, Maria Reig.